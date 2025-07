Toenemende stress bij Amerikaanse Nederlanders – en de accountant als rustpunt

“Waarom moet ik belastingaangifte doen in een land waar ik nooit heb gewoond?” Het is een veelgehoorde vraag bij Nederlanders met ook een Amerikaans staatsburgerschap. Zij zijn hier geboren of opgegroeid, betalen netjes belasting aan de Belastingdienst, en krijgen dan toch brieven van banken over hun ‘US Person’-status.

De uitzending van Radio 1 over dit onderwerp raakte een snaar. Steeds meer mensen voelen zich machteloos, gefrustreerd en in het nauw gedreven door een systeem waar zij zich niet in herkennen.

Informatievermijding, stress en verwarring

Wanneer Amerikaanse Nederlanders zich realiseren dat zij verplichtingen hebben aan een land dat zij nauwelijks kennen, slaat de stress vaak toe. Veelvoorkomende reacties zijn het jarenlang negeren van Amerikaanse belastingaangiftes, het ongeopend laten liggen van fiscale brieven en het vermijden of zelfs opzeggen van bankrekeningen uit angst voor vragen over hun status. Sommigen verbreken zelfs het contact met hun bank of stellen belangrijke financiële beslissingen uit.

Toch helpt negeren niet. Door de Amerikaanse FATCA-wetgeving zijn Nederlandse banken verplicht gegevens van rekeninghouders met een mogelijk Amerikaans staatsburgerschap door te geven aan de Belastingdienst, die deze vervolgens deelt met de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Uiteindelijk komt de boemerang terug – en dan is het probleem vaak groter dan wanneer men tijdig hulp had gezocht.

Wat je kunt doen als accountant

De eerste reflex van veel accountants is begrijpelijk: “Daar begin ik niet aan.” Amerikaanse belastingwetgeving is complex, tijdrovend en valt buiten de Nederlandse praktijk. Maar juist daarom kun jij nu van cruciale betekenis zijn. Je hoeft de belastingaangifte niet zelf op te stellen, maar je kunt wél een verschil maken door actief te luisteren naar je klant, begrip te tonen en gericht door te verwijzen naar de juiste specialisten.

Jouw toegevoegde waarde begint met drie eenvoudige stappen:

Luister actief. Neem de zorgen van je klant serieus. Veel cliënten schamen zich of denken dat zij gefaald hebben. Laat merken dat zij niet de enigen zijn.

Neem de zorgen van je klant serieus. Veel cliënten schamen zich of denken dat zij gefaald hebben. Laat merken dat zij niet de enigen zijn. Wees transparant. Leg uit waar jouw expertise ophoudt. Wees duidelijk over wat je wel en niet kunt bieden binnen jouw kantoor.

Leg uit waar jouw expertise ophoudt. Wees duidelijk over wat je wel en niet kunt bieden binnen jouw kantoor. Verwijs gericht door. Niet naar de VS-ambassade, maar naar een partij die gespecialiseerd is in US tax compliance. Denk aan organisaties zoals Americans Overseas, die ervaring hebben met achterstallige aangiftes, FBAR-verplichtingen en het opzeggen van het Amerikaanse staatsburgerschap.

Concrete tips voor je kantoorpraktijk

Steeds meer accountants integreren inmiddels een ‘VS-check’ in hun werkproces. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Je kunt bijvoorbeeld:

Bij klantacceptatie of het jaarlijkse onderhoudsgesprek de vraag stellen: “Heeft u toevallig ook de Amerikaanse nationaliteit?”

In je KYC-formulier opnemen of iemand in de VS is geboren, een Amerikaanse ouder heeft of ooit een Green Card had.

Bij vermogende klanten extra alert zijn op de fiscale gevolgen bij erfbelasting, lijfrentes, vastgoedoverdracht of verkoop van een BV. Hier kunnen Amerikaanse verplichtingen grote invloed hebben.

Door op deze momenten even stil te staan bij mogelijke Amerikaanse connecties, voorkom je verrassingen – voor jou én je klant.

De ‘onzichtbare doelgroep’

Er zijn naar schatting zo’n 42.000 Nederlanders met een Amerikaans staatsburgerschap. Vaak zijn het ondernemers, dual citizens of expats met een Nederlandse partner. Omdat ze hier volledig ingeburgerd zijn en weinig binding meer hebben met de VS, zien ze zichzelf vaak niet als ‘Amerikaan’. Toch worden ze wél als belastingplichtig aangemerkt door de Amerikaanse overheid.

Dit maakt hen tot een relatief stille, maar groeiende groep. Een groep die onder toenemende druk staat, en die – als de stress oploopt – op zoek gaat naar iemand die zij vertrouwen. Die persoon ben jij: de accountant.

Maak het bespreekbaar

Amerikaanse klanten komen zelden zelf met hun fiscale situatie. Ze schamen zich, begrijpen het niet, of zijn bang voor hoge boetes of juridische gevolgen. Vaak weten ze simpelweg niet waar ze moeten beginnen. Juist daarom kan één open vraag tijdens een gesprek het verschil maken.

“Heeft u toevallig ook de Amerikaanse nationaliteit?”

Met die ene zin geef je je klant de kans om eerlijk te zijn, hun zorgen te delen en samen naar een oplossing te zoeken. Je doorbreekt het patroon van informatievermijding en brengt rust terug in hun financiële situatie.

Tot slot

De Amerikaanse belastingplicht stopt niet bij de grens. En steeds vaker komt hij ongemerkt jouw kantoor binnen. Door de signalen te herkennen, de juiste vragen te stellen en op tijd door te verwijzen, voorkom je stress en fouten – en bied je jouw klant precies dat wat hij nodig heeft: duidelijkheid, rust en vertrouwen.

Meer informatie en hulp

Bij Americans Overseas kun je terecht voor gratis advies en ondersteuning voor mensen die worstelen met hun Amerikaanse belastingverplichtingen. Het team bestaat uit ervaringsdeskundigen die de situatie door en door kennen en kunnen helpen met belastingaangifte, het opzeggen van het Amerikaanse staatsburgerschap en het voorkomen van hoge boetes. Zij begeleiden bij het aanvragen van een Social Security Number (SSN), het indienen van Amerikaanse belastingaangiftes, het voldoen aan FBAR-regels en bij het volledige proces van afstand doen van het staatsburgerschap.

Wil je meer weten over hoe je als accountant jouw klant hierin kunt ondersteunen? Neem contact op met Americans Overseas voor deskundig advies en begeleiding.