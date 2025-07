Action-manager moet alsnog belasting betalen over aandelenmiljoenen

De Brit Simon Hathway, die voorheen enkele jaren in de Action-top werkte, moet van het gerechtshof alsnog belasting betalen over de € 27 miljoen die hij verdiende met een aandelenpakket.

Hathway was een kleine vijf jaar buying & merchandise-director bij het Nederlandse budgetwarenhuis. Bij zijn aantreden in 2013 kocht hij voor € 1,7 miljoen aan Action-aandelen – in de jaren daarvoor had hij al ruim bovenmodale functies vervuld bij retailbedrijven als Sainsbury’s, Kruidvat-eigenaar AS Watson en de Britse Action-tegenhanger Wilko.

Tijdens zijn vier jaar en elf maanden durende verblijf bij Action groeit de waarde van de aandelen tot € 18,8 miljoen dankzij een hefboomrijke beleggingsconstructie. Hathway, wiens identiteit vorig jaar door NRC werd achterhaald, heeft ook € 10 miljoen aan dividend mogen bijschrijven.

Nul euro over € 27 miljoen

Action is in handen van de Britse private equity-partij 3i en dat opent de deur naar een aantrekkelijk fiscaal pad: in plaats van 52% inkomstenbelasting over de miljoenen, kan Hathway ook kiezen voor 25% in box 2. Of, nog beter: gebruikmaken van de 30%-regeling voor expats en jezelf opgeven als partieel buitenlands belastingplichtig. Het gevolg: de lucratieve belangen worden niet in Nederland belast.

Nul euro belasting over ruim € 27 miljoen aan inkomsten, dat is de Belastingdienst te gortig: die vindt in 2019 dat de Brit gewoon inkomstenbelasting moet betalen over zijn Nederlandse salaris. De rechter gaf de fiscus vorig jaar ongelijk, maar het gerechtshof in Amsterdam kwam eerder deze maand tot een ander oordeel: Hathway geniet geen inkomen uit aanmerkelijk belang omdat hij heeft gekozen voor partieel buitenlandse belastingplicht en omdat hij geen inkomen geniet uit een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap.

Niet de bedoeling om IB geheel te ontlopen

De gehanteerde keuzeregeling heeft de bedoeling dat voordelen die mede een beloning voor werkzaamheden vormen, alleen dan niet tot het resultaat van de werkzaamheid hoeven te worden gerekend, als in plaats daarvan wordt gekozen voor een vervangende aanmerkelijkbelangheffing in datzelfde jaar, zo overweegt het hof. “Daarbij past het niet om de keuzeregeling open te stellen voor belastingplichtigen die geen inkomen uit aanmerkelijk belang in de zin van de Nederlandse wet kunnen genieten. Dit zou leiden tot het ongerijmde gevolg dat een regeling die beoogt uitstel van belastingheffing te voorkomen, maar die voor gevallen waarin van uitstel geen sprake is een tegemoetkoming biedt (dan naast heffing bij de vennootschap een heffing in box 2, in plaats van in box 1), verwordt tot een keuzemogelijkheid om de inkomstenbelastingheffing geheel te ontlopen.”

Het FD sprak Hathways advocaat en die geeft aan waarschijnlijk naar de Hoge Raad te gaan stappen. Hathways voormalige collega Frederik Lotz, ooit CFO bij Action en ook vele miljoenen wijzer geworden van zijn driejarige dienstverband, geeft nog een hoger beroep lopen over dezelfde fiscale kwestie.

De partiële buitenlandse belastingplicht is inmiddels afgeschaft en de Tweede Kamer stemde eerder deze maand voor het zwaarder belasten van private equity-managers.

Gerechtshof Amsterdam, 3 juli 2025