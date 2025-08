Opnieuw boekhouding van een ‘royal’ op straat

Af en toe doen fiscaal of financieel adviseurs een boekje open over de manier waarop de royalty met geld omgaat. Binnenkort weten we meer over de boekhouding van Sarah Ferguson, hertogin van York.

Mensen van adel en koninklijken bloede hebben niet altijd veel kaas gegeten van boekhouden – al zijn ze meestal wel gespecialiseerd in de uitgavenkant. Een tijdje terug gaf de voormalig accountant van prins Albert van Monaco al eens zicht op hoe het er bij de Grimaldi’s aan toe ging.

Relatie met financieel adviseur

Nu is de inmiddels 65-jarige ‘Fergie’ aan de beurt. Ze trouwde in 1986 met de Britse prins Andrew. Ze scheidden tien jaar later, maar leefden toen al enkele jaren apart nadat Ferguson een relatie had aangeknoopt met (onder anderen) haar financieel adviseur, de Amerikaanse miljonair John Bryan. Typisch, omdat ze al vrij snel na haar trouwen blijk had gegeven van een enorm talent voor het uitgeven van geld. Bryan was kennelijk goed in het scheiden van werk en privé, want ook nadat Ferguson zichzelf diep in de schulden had geshopt, gingen de uitgaven door, zo blijkt uit de op 14 augustus te verschijnen biografie The rise and fall of the House of York van Andrew Lownie. Damesblad Libelle pikte er de meest sappige details uit.

In het boek worden exorbitante uitgaven, zoals dure en talrijke vakanties belicht. Een van de vele voorbeelden is een tripje naar een huis van € 23.000 bij Cannes, waar een zevenkoppige entourage en vijf extra telefoonlijnen voor nodig waren. Bij de dagelijkse wijnlevering zaten flessen van € 69 per stuk. Wijn was een liefhebberij: een Londense slijter stuurde ooit een rekening van € 16.380 voor wijnen die in een maand waren besteld. Op kledingaankopen werd evenmin bezuinigd: voor een kleine € 30.000 aan jurken uitgeven in een week was niet uitzonderlijk.

Schuld weggeschnabbeld

Van het boek was al bekend dat prins Andrew, ook bepaald niet van onbesproken gedrag, er niet als een prettige kerel uitkomt. Ferguson steekt hem met haar gedrag echter naar de kroon. Haar schuld liep op tot € 4,6 miljoen, maar werd na de scheiding weggeschnabbeld.

Zo leende de hertogin haar naam aan tal van organisaties, zoals de Duchess of York Nursing Homes. Dat bracht op jaarbasis bijna een kwart miljoen in het laatje. Ze liet zich ook graag zien voor het goede doel, zoals het bezoeken van zieke kinderen in Kenia, maar dat ging wel per privéjet en met overnachtingen van € 345. Ze schreef kinderboeken over een helikopter en die brengen nog altijd miljoenen op.

Ferguson vatte het begrip ‘goede doelen’ ruim op: zo werd geld voor Roemeense weeskinderen gebruikt om haar onkosten te dekken en een artikel over een bezoek aan een Moldavisch weeshuis leverde haar ruim € 8.000 op. Volgens de biografie trok koningin Elisabeth tijdens het huwelijk meerdere malen de portemonnee om de schulden van haar schoondochter af te lossen, maar dat was in 1996 voorbij.

Assistent-poepraper

De relatie met financieel adviseur Bryan eindigde en een aan de kant gezette financieel adviseur is goud voor de roddelpers: hij wist te vertellen dat de hertogin jaarlijks goed was voor € 1.006.200 aan uitgaven. Het personeel alleen kostte € 351.000, cadeautjes en reizen waren samen goed voor eenzelfde bedrag. Volgens de biografie was er op enig moment een accountant ingeschakeld om te bezuinigen. Die kwam erachter dat iemand als functie had het opruimen van hondenpoep. Degene die naast hem stond, zei: “Ik help hem daarbij.”

Ook de accountant kon het tij niet keren, want Ferguson bleef nog lange tijd op te grote voet leven. Inmiddels heeft ze de woonlasten weten te drukken, want ze is weer ingetrokken bij prins Andrew. Inkomsten haalt ze onder meer uit de verhuur van een miljoenenpand in het Londense Mayfair.