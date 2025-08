Wat is DAC7 en waarom accountants hier niet omheen kunnen 

De Europese DAC7-richtlijn heeft directe gevolgen voor digitale platforms die producten of diensten aanbieden via verkopers. Maar ook voor accountants wordt deze regelgeving steeds relevanter.

Klanten die platformen beheren, krijgen te maken met nieuwe verplichtingen richting de Belastingdienst. In dit artikel leggen we uit wat DAC7 inhoudt, wie eraan moet voldoen en hoe u als accountant van waarde kunt zijn.

Wat is DAC7 precies?

DAC7 is de zevende wijziging van de Europese Richtlijn voor administratieve samenwerking. Sinds 1 januari 2023 verplicht deze richtlijn digitale platform exploitanten om informatie van hun verkopers te verzamelen en jaarlijks door te geven aan de belastingautoriteiten in de EU. Het doel is het vergroten van fiscale transparantie in de digitale economie en het tegengaan van belastingontwijking.

Voor wie geldt DAC7?

De rapportageplicht geldt voor alle digitale platformen die actief zijn in de EU, ongeacht waar ze gevestigd zijn. Denk aan:

E-commerce marktplaatsen



Vakantie verhuur platformen (zoals Airbnb)



Dienst verlenings platformen (zoals Upwork, Fiverr)



Deelvervoer en bezorgdiensten

Zowel grote techbedrijven als kleinere, niche platformen vallen binnen de scope.

Welke activiteiten vallen onder DAC7?

De richtlijn heeft betrekking op vier typen activiteiten:

Verkoop van goederen

Verhuur van onroerend goed

Verhuur van vervoermiddelen

Persoonlijke diensten (freelancers, consultants, etc.)

Transacties tussen bedrijven (B2B) en standaard loondienst vallen buiten de reikwijdte.

Wat moet er precies worden gerapporteerd?

Platformen moeten per verkoper o.a. de volgende gegevens verzamelen en rapporteren:

Naam, adres, geboortedatum, BTW (belastingnummer)

Registratiedata op het platform

Aantal transacties en totaal ontvangen bedragen

Activiteit-specifieke informatie zoals:

Verhuurlocatie + aantal dagen (onroerend goed)

Voertuig-ID en huurperiode (vervoermiddelen)

Rapportage is verplicht voor verkopers die meer dan €2.000 omzet genereren of 30 transacties per jaar doen.

Deadlines en gevolgen bij niet-naleving

Eerste rapportagejaar: 2023

Jaarlijkse deadline: 31 januari

Eerste indiening: uiterlijk 31 januari 2024

Boetes verschillen per lidstaat, maar kunnen oplopen tot duizenden euro’s. Niet of te laat rapporteren kan leiden tot sancties of zelfs blokkering van het platform in sommige landen.

Wat betekent dit voor accountants?

Accountants krijgen steeds vaker vragen van klanten die digitale diensten of platform activiteiten aanbieden. Denk aan:

Moet mijn klant rapporteren?

Welke informatie is verplicht?

Hoe wordt dit technisch verwerkt?

Wat zijn de fiscale risico’s?

Ook verkopers die via een platform actief zijn, kunnen vragen hebben over DAC7-rapportages die zij ontvangen of over hun eigen aangifteverplichtingen.

Praktische aanpak voor DAC7-compliance

Voor platformen (en hun adviseurs) is een gestructureerde aanpak cruciaal.

Analyse van de platform activiteiten – vallen ze onder DAC7?

Bouw een data verzamel proces – inclusief KYC-verificatie en drempel monitoring:



Bijhouden welke verkopers dicht bij of boven de drempels zitten, zodat het platform weet welke verkopers moeten worden opgenomen in de jaarlijkse DAC7-rapportage.

Gebruik AI geautomatiseerde systemen – om fouten te vermijden

Zorg voor een tijdige rapportage in het juiste XML-formaat – indiening bij de belastingdienst



Veel organisaties kiezen ervoor om dit proces deels of volledig te automatiseren.

Supplied ondersteunt accountants en hun klanten bij DAC7

Supplied is een compliance-platform dat is ontworpen om DAC 7-verplichtingen van digitale platforms te automatiseren. Van verkopers onboarding tot XML-generatie en rapportage indiening bij de belastingdienst: Supplied biedt een end-to-end oplossing die volledig voldoet aan de Europese eisen.

Werk je met digitale platformen of wil je DAC7-compliance als dienst aanbieden? Neem gerust contact op met ons team en klik op de banner “plan vrijblijvend” hier beneden. We denken graag mee over een passende oplossing voor jouw kantoor of klant.