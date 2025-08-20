Wie moet voldoen aan DAC7? Handleiding voor accountants en digitale platforms 

Sinds de invoering van DAC7 is de manier waarop digitale platforms in de EU werken drastisch veranderd. Platforms die transacties faciliteren tussen verkopers en kopers moeten gedetailleerde informatie verzamelen en rapporteren aan de belastingdiensten.

Voor accountants betekent dit dat klanten met platform activiteiten nieuwe verplichtingen hebben die directe impact hebben op hun bedrijfsvoering.

Wat is DAC7 ook alweer?

DAC7 (de zevende Richtlijn voor Administratieve Samenwerking) verplicht digitale platforms sinds januari 2023 om gegevens van verkopers door te geven. Het doel: meer fiscale transparantie in de digitale economie en het voorkomen van belastingontwijking.

Onder DAC7 vallen onder meer:

Verkoop van goederen via platforms

Verhuur van onroerend goed

Verhuur van vervoersmiddelen

Persoonlijke diensten (zoals freelancers of consultants)

De regels gelden zowel voor EU-platforms als voor platforms buiten de EU die klanten in Europa bedienen.

Wat betekent dit concreet?

Platforms moeten onder meer:

Verkopergegevens verifiëren (identiteit, belastingnummer, bankgegevens)

Transactievolumes monitoren en drempels (€2.000 omzet of 30 transacties) bijhouden

Jaarlijks rapporteren vóór 31 januari aan de belastingdiensten

Alle gegevens bewaren voor audits

Niet-naleving kan leiden tot forse boetes (soms tot €50.000 per overtreding), operationele beperkingen en reputatieschade.

Impact voor digitale marktplaatsen en accountants

Voor digitale marktplaatsen betekent DAC7 een verschuiving naar een compliance-first aanpak. Onboarding van verkopers wordt intensiever doordat extra gegevens moeten worden verzameld en gecontroleerd. Dit vertraagt vaak het groeitempo en verhoogt de administratieve last.

Juist voor accountants ontstaat hier een nieuwe adviesrol. Klanten verwachten dat hun accountant niet alleen de wet kent, maar ook actief begeleidt. Dat vraagt om:

1. Klanten in kaart brengen

Inventariseer welke klanten platforms beheren of inkomsten via platforms genereren. Beoordeel of hun activiteiten onder DAC7 vallen.

2. Dataprocessen beoordelen

Bespreek hoe klanten verkopers identificeren en onboarden. Adviseer over controlesystemen voor TIN’s, btw-nummers en drempel bewaking (€2.000 of 30 transacties).

3. Rapportage kalender en interne organisatie

Help klanten een rapportageproces in te richten vóór de jaarlijkse deadline van 31 januari. Stel kwartaal reviews voor om fouten en achterstanden te voorkomen.

4. Juridische en privacy vraagstukken adresseren

Informeer over Algemene verordening gegevensbescherming-implicaties (AVG) bij het verwerken van persoonsgegevens. Denk aan bewaartermijnen en audittrail-vereisten.

5. Nieuwe adviesdiensten ontwikkelen

Steeds meer accountants bieden DAC7-rapportage als aparte dienst aan, soms via samenwerking met technologiepartners. Dit versterkt namelijk de klantrelatie

Kortom: accountants die nu investeren in kennis en tooling, versterken hun rol als trusted advisor en helpen klanten DAC7 om te zetten van een verplichting naar een voordeel.

Hoe Supplied kan helpen

Supplied ondersteunt zowel platform exploitanten als hun accountants bij de praktische uitvoering van DAC7. Wat betekent dit in de dagelijkse praktijk?

Geautomatiseerde verkopers onboarding met identiteits- en belastingnummer controle

Accountants hoeven niet langer handmatig te controleren of een verkoper het juiste TIN of btw-nummer aanlevert. Supplied valideert dit direct in de relevante registers, waardoor fouten en terugkoppelingen worden beperkt.

Slimme documentverwerking die handmatig werk elimineert

In plaats van zelf pdf’s en paspoort scans door te nemen, verwerkt Supplied documenten automatisch. De accountant kan zich richten op kwaliteitscontrole en advies, in plaats van administratief werk.

Realtime dashboarding en audit-trails voor accountants en platform beheerders

Met één overzicht zien accountants en beheerders direct welke verkopers compliant zijn, waar gegevens ontbreken en welke acties nodig zijn. Dit vergemakkelijkt het advies aan klanten en biedt een volledig auditspoor voor belastingdiensten.

Automatische rapportages in het juiste formaat voor iedere EU-lidstaat

Geen gedoe meer met XML-formaten of lokale verschillen. Supplied genereert automatisch de juiste bestanden en zorgt dat rapportages voldoen aan de technische eisen van de lidstaten.

Conclusie

DAC7 is geen keuze maar een verplichting. Voor accountants biedt dit nieuwe uitdagingen, maar vooral kansen om klanten met platform activiteiten effectief te ondersteunen. Door gebruik te maken van technologie zoals Supplied kunnen accountants hun rol versterken: van controleur naar strategische partner die helpt groeien in een steeds sterker gereguleerde markt.

Wilt u meer weten over hoe Supplied accountants en platforms ondersteunt bij DAC7? Bezoek onze website via deze link of boek een vrijblijvende consultatie gesprek in door op de banner te klikken.