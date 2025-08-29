Hoge Raad gaat zich opnieuw over box 3 buigen

De discussie over het rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers in box 3 krijgt een nieuw vervolg. In overleg met de staatssecretaris van Financiën is afgesproken om twee recente uitspraken van rechtbank Den Haag en rechtbank Zeeland-West-Brabant via sprongcassatie rechtstreeks aan de Hoge Raad voor te leggen.

Daarmee wordt de hoogste rechter opnieuw gevraagd zich over deze principiële kwestie uit te spreken.

Waarom sprongcassatie?

Beide rechtbanken deden kort voor de zomer uitspraak in twee van de vier zogenoemde proefprocedures massaal bezwaar plus (uitspraken rechtbank Den Haag en rechtbank Zeeland-West-Brabant). Zij concludeerden dat niet-bezwaarmakers geen aanspraak kunnen maken op rechtsherstel, omdat zij destijds niet tijdig en individueel bezwaar hebben gemaakt.

Omdat in deze zaken uitsluitend een rechtsvraag speelt en de feiten vaststaan, hebben alle partijen ingestemd met sprongcassatie. Een oordeel van de Hoge Raad is nodig om definitief duidelijkheid te geven over de uitleg van het recht.

Wat houdt sprongcassatie in?

Sprongcassatie is een bijzondere procedure waarbij een zaak niet via het gerechtshof loopt, maar direct van de rechtbank naar de Hoge Raad gaat. Dat kan alleen als alle procespartijen daarmee instemmen – in dit geval dus ook de staatssecretaris van Financiën.

Gevolgen voor de niet-bezwaarmakers

De keuze voor sprongcassatie kan de beantwoording van de rechtsvraag versnellen: hebben niet-bezwaarmakers alsnog recht op compensatie voor de jaren 2017–2020? Toch wordt op basis van eerdere procedures verwacht dat de Hoge Raad pas na enkele maanden met de behandeling zal starten. Een uitspraak in de loop van dit jaar lijkt daarmee niet waarschijnlijk.

Hoe nu verder?

De koepelorganisaties van fiscale dienstverleners (NOAB, NOB, RB en SRA), samen met de Consumentenbond, ConsumentenClaim en de Bond voor Belastingbetalers, bereiden op dit moment het cassatieberoepschrift voor. Hun inzet blijft ongewijzigd: volledige toegang tot rechtsherstel en toepassing van de Wet tegenbewijsregeling box 3 voor alle niet-bezwaarmakers.