Nog geen goedgekeurde jaarrekening DRU, faillissement dreigt

Cultureel centrum DRU in het Gelderse Ulft krijgt nog geen goedkeurende verklaring voor de jaarrekening van 2024. De accountant wil eerst meer duidelijkheid over de financiën in de toekomst. Ondertussen dreigt een faillissement voor de culturele hotspot.

De goedkeuring van de accountant valt of staat met een gemeentelijke overbruggingsbijdrage die nodig is om de gevraagde duidelijkheid over 2025 te krijgen. “Omdat ik van de belangrijkste belanghebbende, de gemeente, nog geen toezeggingen heb over die bijdrage, komt de goedkeurende verklaring er ook nog niet”, vertelt directeur Gerk van der Wal aan De Gelderlander.

DRU zit flink in de financiële problemen. Van der Wal liet eerder al weten aan de krant dat DRU het met eerder verleende subsidie van 1,1 miljoen euro kan uitzingen tot oktober. De duidelijkheid over een extra financiële bijdrage komt dus mogelijk niet op tijd om een faillissement te voorkomen.

Duidelijkheid over schenking college in november

Het college van Oude IJsselstreek was eerder bereid 1,7 miljoen euro te schenken. De gemeenteraad stak daar een stokje voor en wil eerst afspraken maken over onder meer de prestaties van DRU. Het college werkt nu aan een nieuw voorstel dat in november moet worden gepresenteerd. Van der Wal begrijpt dat er prestatieafspraken moeten komen, maar zegt dat zonder een extra bijdrage de toekomst van DRU in gevaar komt.

Daar komt nu bij dat de accountant vindt dat de financiën over 2025 te weinig zekerheid bieden om een goedkeurende verklaring af te geven. De gemeente Oude IJsselstreek laat weten op de hoogte te zijn van de situatie. ‘Dit bevestigt de zorgelijke situatie die al bekend was. De accountantsverklaring betreft een aangelegenheid die toeziet op de bedrijfsvoering van de Stichting.’

Bron: de Gelderlander