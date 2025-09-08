120 gemeenten willen geld terughalen bij directeur omgevallen Groupcard

Groupcard werkte samen met een groot aantal gemeenten bij het aanbieden van cadeau- en tegoedkaarten. Die werden uitgegeven om bijvoorbeeld mensen met weinig financiële middelen in staat te stellen hun huis te isoleren. Het geld dat de kaarten vertegenwoordigden, stond gestald bij een stichting derdengelden, maar na het faillissement bleek de rekening van die stichting leeg te zijn.

Aanvullende stappen

Helmond is de meest gedupeerde gemeente met een bedrag van ruim negen ton dat zoek is. Samen met zo’n 120 andere gemeenten wordt een juridische procedure opgestart om het geld terug te halen; enkele gemeenten willen de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen voor eventuele verliezen. Het stadsbestuur van Helmond heeft hiervoor samen met Den Bosch een advocaat in de arm genomen, staat in een brief aan de lokale politiek. “Wij houden nadrukkelijk de mogelijkheid open om aanvullende stappen te zetten, afhankelijk van de bevindingen van de curatoren. Wij zijn in afwachting van hun eerste voorlopige faillissementsverslagen.”

De gemeente Helmond had twee subsidieregelingen uitbesteed aan Groupcard: het verstrekken van energiezuinig witgoed en het isoleren van huizen. Maar het geld op de derdengeldrekening is waarschijnlijk gebruikt voor andere doeleinden. De curatoren onderzoeken momenteel wat er is gebeurd.

Deloitte vertrouwde het niet

Groupcard beheerde ook geld en had daarom een DNB-vergunning nodig, maar die was er niet. Dat signaleerde eerder Deloitte als gemeentelijk accountant ook al bij de jaarverantwoording 2024. Helmond heeft al eerder te maken gehad met problemen in het inkoopproces en werkt aan een plan om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen. “De contracten met Groupcard dateren van vóór deze boodschap van de accountant, maar bevestigen nogmaals de noodzaak. Daarnaast zal worden onderzocht of wij de financiële afhandeling van dit type regelingen in eigen beheer kunnen uitvoeren”, aldus het college.

De NOS inventariseerde de schade en meldt dat Den Bosch voor ruim € 211.000 het schip in is gegaan. Bergen op Zoom had ruim vier ton staan voor een Doe-Het-Zelf-kaart, waarmee inwoners isolatiemateriaal voor hun woning konden kopen. De gemeenten overleggen komende week via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de situatie.

Bron: Eindhovens Dagblad