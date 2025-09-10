Caseware wint prijzen en versterkt positie in audit- en accountancytechnologie 

Softwarebedrijf Caseware heeft de afgelopen weken meerdere internationale prijzen gewonnen die het bedrijf profileren als een belangrijke speler in de digitale transformatie van de accountancy.

In augustus ontving het bedrijf de Boomer Consulting Process Innovation Visionary Award tijdens de Boomer Circles™ Summit. Daarnaast werd Danielle Supkis Cheek, senior vice president AI, Analytics en Assurance bij Caseware, uitgeroepen tot Technology Executive of the Year bij de Amerikaanse Stevie® Awards.

Efficiënter maken van bedrijfsprocessen

De jury van de Boomer-award prees de manier waarop Caseware met producten als OnPoint Suite, LeaseJava, Extractly, Validate en AiDA bedrijfsprocessen efficiënter maakt. Volgens het juryrapport leveren deze tools ‘transformatieve audittechnologie die workflows stroomlijnt, compliance verbetert en naadloos integreert met bestaande systemen.’

Ook Supkis Cheek kreeg lof voor haar rol in het verantwoord toepassen van kunstmatige intelligentie binnen de accountancy. De jury van de Stevie® Awards roemde haar vermogen om ‘een brug te slaan tussen AI, ethiek en professionele normen.’ De erkenning volgt op eerdere waardering dit jaar. In februari zette Accounting Today Caseware’s AiDA en de Dynamic Audit Solution (DAS) – ontwikkeld in samenwerking met AICPA en CPA.com – op de lijst van Top New Products for Accountants 2025.

Innovatie

Volgens CEO David Marquis bevestigen de prijzen dat Caseware vooroploopt in innovatie. “Onze producten en mensen veranderen de manier waarop accountants wereldwijd werken. Deze onderscheidingen zijn een krachtige erkenning van de impact die we vandaag de dag hebben – en ze inspireren ons om grenzen te blijven verleggen terwijl we samen met onze klanten en partners de toekomst van het beroep vormgeven,” aldus Marquis.

De onderscheidingen vallen samen met de voorbereidingen voor de komende CwX-evenementen van Caseware. Dit internationale conferentieprogramma vindt dit najaar plaats in Duitsland (11 september), het Verenigd Koninkrijk (14 oktober) en Nederland (25 november). Tijdens deze bijeenkomsten wil Caseware zijn visie en technologie presenteren en met sectorleiders in gesprek gaan over de toekomst van audit en accountancy.