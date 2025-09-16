Kamervragen over uitbreidingsplannen gemeenteaccountant Den Haag

“Wij zijn zo een miljoentje goedkoper dan de big four”, met onder meer dat argument wil hoofdaccountant Carla Slotema-Tesser van Den Haag ook de boeken van andere gemeenten gaan controleren. Het leidde tot Kamervragen.

De ambitie van de Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag (GAD) om werkzaamheden uit te breiden naar andere gemeenten kwam begin dit jaar al naar voren. De gemeentelijke accountantsdiensten zijn in de laatste decennia grotendeels verdwenen en vervangen door commerciële partijen. Slotema vindt dat het tij weer moet keren. “Waarom uitbesteden als de overheid het beter zelf kan?”

Public equity

Afgelopen week zocht ze een groter podium in het FD met grotendeels hetzelfde verhaal, zij het dat de ambitie nu ook blijkt te reiken tot alle instellingen en organisaties die subsidie krijgen. Haar uitspraken van begin dit jaar blijken de interesse te hebben gewekt van tien gemeenten en van musea, scholen en regionale organisaties. “De winst hoeft aan het eind van het jaar niet te worden verdeeld onder de partners en we hoeven niet allemaal een leaseauto. Ik zie ons als public equity.” Daarmee knipoogt ze naar de opmars van private equity. “Het zou mooi zijn om een tegengeluid te creëren, een extra keuzemogelijkheid.”

Kamer ziet kostenbesparing

Kamerlid Sneller (D66) las het artikel ook en vraagt nu aan minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of hij meer accountants in publieke dienst voor dienstverlening aan organisaties in de publieke sector ook wenselijk vindt. Sneller wil ook weten of (kleinere) gemeenten het lastig vinden om een commerciële accountant te vinden voor de jaarlijkse controle. “Wat is uw inschatting van de mogelijke kostenbesparing voor gemeenten als zij gebruik zouden maken van een publieke accountant in plaats van commerciële kantoren? Indien u dit thans niet kunt maken, bent u bereid dit na te (laten) gaan?”

Sneller wil meteen ook weten hoe de tarieven van de dienstverlening door commerciële kantoren voor gemeenten zich het afgelopen decennium hebben ontwikkeld en hoe de kosten van gemeentelijke

accountantsdiensten zijn veranderd gedurende dezelfde periode. “Welke mogelijkheden ziet u om initiatieven zoals dat van de GAD te ondersteunen?”