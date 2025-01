Gemeenteaccountant Den Haag mikt op uitbreiding naar andere gemeenten

De GAD, een van de weinige overgebleven gemeentelijke accountantsorganisaties in Nederland, wil niet alleen haar diensten binnen Den Haag uitbreiden, maar op termijn ook jaarrekeningen van andere gemeenten controleren.

Tot de jaren ’90 hadden de meeste gemeenten in Nederland hun eigen accountantsorganisaties, maar tegenwoordig wordt de markt gedomineerd door commerciële partijen als Baker Tilly, BDO en Deloitte. De GAD wil deze trend doorbreken en een unicum worden door ook andere gemeenten te bedienen. “Waarom uitbesteden als de overheid het beter zelf kan?” aldus Slotema-Tesser.

Groei en ambities

De GAD is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid in het aantal opdrachten en werknemers. Slotema-Tesser benadrukt dat de organisatie, in tegenstelling tot commerciële accountants, onafhankelijk opereert en diepgaander onderzoek doet omdat zij altijd aanwezig is in de gemeente. De focus op maatschappelijke betrokkenheid trekt volgens haar gekwalificeerde accountants aan die bewust kiezen voor een werkomgeving zonder commerciële druk.

Verbreding van de focus

Om de continuïteit van de GAD te waarborgen, wil de organisatie meer opdrachten binnenhalen en haar diensten uitbreiden. De Haagse accountantsorganisatie merkt dat er interesse is vanuit andere gemeenten om gebruik te maken van hun diensten. Slotema-Tesser benadrukt dat de GAD gecontroleerd wil uitbreiden om de kwaliteit te waarborgen.

Bron: Binnenlands Bestuur