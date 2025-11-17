Rijkaart ziet geen reden om meer gemeentelijke accountantsdiensten op te richten

Minister Rijkaart (Binnenlandse Zaken) heeft geen aanwijzingen dat gemeenten niet aan een accountant kunnen komen en ziet dan ook geen noodzaak voor meer gemeentelijke accountantsdiensten.

De Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag (GAD) wil graag voor andere gemeenten gaan werken. “Waarom uitbesteden als de overheid het beter zelf kan?”, zo stelde de Haagse hoofdaccountant Carla Slotema-Tesser. Sterker nog: ze zou best de controle willen doen voor alle instellingen en organisaties die subsidie krijgen.

Eigen keuze

Kamerlid Sneller (D66) stelde er Kamervragen over aan minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij wilde onder meer weten of de minister vindt dat er meer accountants in gemeentelijke dienst moeten komen. Nu hebben alleen Amsterdam en Den Haag nog een eigen accountant. “De afweging of het wenselijk is om een accountant in dienst te nemen, dient door decentrale overheden zelf gemaakt te worden. Decentrale overheden bepalen ook zelf, welke werkzaamheden zij door de accountants in eigen dienst willen laten uitvoeren”, laat de minister weten.

Een gemeenteraad kan een of meer accountantsorganisaties aanwijzen voor de externe

controle van de financiële verantwoording, maar kunnen de controle ook laten doen door accountants in gemeentelijke dienst. “De accountant in dienst van een gemeente kan tevens diensten verrichten voor

andere decentrale overheden. Ook hiervoor geldt dat de afweging, of het wenselijkheid om diensten van een gemeentelijke accountantsdienst af te nemen, aan decentrale overheden zelf is.”

Geen aanwijzingen voor tekort

Rijkaart geeft aan dat individuele gemeenten eerder hebben aangegeven dat zij moeite hebben om een

accountantsorganisatie te vinden voor de uitvoering van de controle van de jaarrekening. Maar: “In algemene zin heb ik geen aanwijzingen dat er sprake is van een landelijk tekort, of dat gemeenten op korte termijn geen jaarrekeningcontroles kunnen laten uitvoeren.”

Of een publieke accountant veel goedkoper is, wil en kan Rijkaart niet zeggen: “Naast dat ik het niet

mijn rol vindt om hier uitspraken over te doen, is dit marktgevoelige informatie en hangt dit zeer af van de mate waarin de te controleren decentrale overheid haar risico’s beheerst en daarover voldoende en inzichtelijke controle-informatie kan verschaffen aan de externe accountant.”

De minister ziet geen signalen dat decentrale overheden behoefte hebben aan aanvullende ondersteuning op dit gebied. “Ik zie nu dus ook geen noodzaak tot het oprichten van een publieke accountant.”