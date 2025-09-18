PwC UK boekt 20% hogere winst ondanks krimpende adviestak

PwC UK heeft over het boekjaar dat eindigde op 30 juni 2025 een winst van £1,37 miljard gerapporteerd, een stijging van 20% ten opzichte van de £1,14 miljard in 2024. De omzet van de groep bleef ongeveer gelijk op £6,35 miljard.

De gemiddelde winst per partner in het VK bleef vrijwel gelijk op £865.000. PwC UK heeft banen geschrapt – hoeveel is niet bekendgemaakt – maar de advies- en risicodivisies krompen met circa 3%, als gevolg van “moeilijkere marktomstandigheden”, aldus het bedrijf. De groei in winst werd vooral gedragen door de belasting-, deals- en auditdivisies. De belastingdivisie liet een omzetstijging van 6% zien, mede dankzij de ondersteuning van klanten bij complexe regelgeving.

Senior partner Marco Amitrano reageerde op de resultaten: “Tegen een uitdagende macro-economische achtergrond hebben we veerkracht getoond en beslissende stappen gezet om ons bedrijf duurzaam te positioneren voor groei die voldoet aan de belangen en verwachtingen van al onze stakeholders. Hoewel er nog tegenwind is, zorgt het verbeterende marktsentiment voor een sterker pipeline in ons multidisciplinaire portfolio.”

Innovatie

Op het gebied van innovatie lanceerde PwC de eenheid Tech Catalyst, gericht op technologiegedreven transformatie. Deze unit biedt diensten van vroege prototypeontwikkeling tot engineering en platformservices. Volgens een bericht in de Financial Times van juni 2025 was PwC UK van plan 175 junior auditors te ontslaan.