AI-ideation als vliegwiel voor ontwikkeling van accountancy software 

Volgens het CBS kampt inmiddels twee derde van de kantoren met een structureel personeelstekort. Tegelijkertijd neemt de regeldruk toe en stijgen de loonkosten, terwijl klanten méér verwachten: inzicht, snelheid en strategisch advies.

AI is in deze context geen nice-to-have, maar een strategische hefboom. Toch blijft structurele adoptie achter. Slechts 25% van de kantoren investeert actief in AI-training, blijkt uit het internationale ‘State of AI in Accounting Report’. Veel kantoren willen wel, maar weten niet waar te beginnen.

Bij Blinqx Accountancy & Tax pakken we dat anders aan. Wij ontwikkelen AI niet omdat het moet, maar omdat het direct waarde oplevert in de werkpraktijk van accountants.

AI begint bij je team, niet bij techniek

In september organiseerde Blinqx een AI-ideation sessie. Drie multidisciplinaire teams kregen één opdracht: Bedenk een AI-feature die het werk van de onze gebruikers merkbaar beter maakt.

Wat volgde was een dag werkprocessen analyseren, creatief nadenken, valideren en prototypen. Aan het einde van de dag lagen er drie uitgewerkte ideeën in Figma, V0 en Replit, tools waarmee je in een handomdraai een idee kunt converteren naar klikbare prototypes. Eén sprong eruit.

Het winnende idee: automatisch data extraheren uit documenten

Een oplossing die direct raakt aan de start van elke aangifte bij accountants en fiscalisten:

Klanten uploaden bij de start van hun aangifte documenten en bestanden (zoals rekeningen, RGS-exports, giftenoverzichten of ziektekostendeclaraties)

AI leest deze documenten uit

De gegevens worden automatisch overgenomen in de aangifte

Dat levert de volgende voordelen voor gebruikers:

Minder afhankelijkheid van XBRL, waardoor je bij een datamigratie een completere aangifte voor in kunt vullen

Hogere datakwaliteit en minder fouten doordat je niet langer zaken hoeft over te typen

Tijdwinst en minder geestdodend werk

Directe inzetbaarheid voor IB en VPB

Ontwikkelstraat: van proof of concept tot productie

Samen met AI-specialist Blis Digital bouwen we in hoog tempo aan een werkende oplossing. We starten met een proof of concept (POC) waarin we toetsen of het AI-model technisch haalbaar is én voldoende kwaliteit levert voor de praktijk.

Onze softwareontwikkelaars werken hierbij nauw samen met productspecialisten. Kennis van de markt en technische expertise komen hier samen. We werken volgens een strak schema van driewekelijkse sprints, met korte iteraties en duidelijke go/no-go-momenten. Elke stap levert inzicht op: werkt het? Is het stabiel? Snapt de gebruiker het?

Ontwikkelplanning (indicatief per week)

Week 1-3 – Proof of Concept

We bouwen een eerste werkend AI-model dat documenten uitleest en relevante velden herkent (startend met jaarcijfers).

Week 3 – Interne validatie

Technisch testen we het model op verschillende documenttypes. Klopt de output? Hoe betrouwbaar is de extractie?

Week 4/5 – Eerste iteratie AI-model

Op basis van de testresultaten verbeteren we het model. Denk aan het toevoegen van logica of uitzonderingen.

Week 6-7 – Integratie POC met UI/UX Blinqx Fiscaal

We starten met het bouwen van de interface waarin gebruikers documenten kunnen uploaden. Gebruiksgemak staat hier centraal.

Week 8-12 – Bouwen aan stabiliteit

We starten met het bouwen van de interface waarin gebruikers documenten kunnen uploaden. Gebruiksgemak staat hier centraal.

Week 13-14 – Integratietest backend + frontend

We koppelen AI en interface: van upload naar resultaat. Ook testen we hoe dit werkt binnen de bestaande flow van een aangifte en schrijven unittests zodat de software ook stabiel blijft naar de toekomst

Week 15 – Klantvalidatie + go/no-go voor productie

Laatste feedbackronde met testgroep. Beoordeling op vier punten: juistheid, snelheid, gebruiksvriendelijkheid en toegevoegde waarde.

Hier beslissen we: klaar voor uitrol, of nog doorontwikkelen?

Dit proces stelt ons in staat om snel te leren, gericht te verbeteren en samen met gebruikers te bouwen aan iets dat écht werkt. Zo zorgen we ervoor dat de functionaliteit in zeer korte tijd beschikbaar is voor onze gebruikers. Maar alleen als het voldoet aan de hoge standaard die we nastreven.

Wat onze aanpak anders maakt

Wij geloven: je hoeft niet alles in één keer te veranderen. Maar je moet wél beginnen. Bij Blinqx Accountancy & Tax bouwen we software die:

Vanuit de praktijk komt – elk AI-initiatief begint met input van specialisten uit het accountancy vakgebied

– elk AI-initiatief begint met input van specialisten uit het accountancy vakgebied Technologisch schaalbaar is – dankzij ons centrale Qore/AI-platform

– dankzij ons centrale Qore/AI-platform Branche-overstijgend denkt – we passen AI toe die al werkt in andere Blinqx-sectoren (zoals binnen Legal en verzekeringen & hypotheek)

– we passen AI toe die al werkt in andere Blinqx-sectoren (zoals binnen Legal en verzekeringen & hypotheek) Werkdruk verlicht in plaats van verhoogt – we bouwen features die tijd besparen, geen tijd kosten

Deze combinatie zorgt ervoor dat we snel kunnen leveren, én dat het ook echt werkt.

Klantvalidatie als uitgangspunt van innovatie

We geloven niet in ‘bouwen en hopen dat het werkt’. We ontwikkelen samen met de markt en dus ook met jou. In elke sprint toetsen we: Begrijpt de gebruiker dit? Lost het een écht probleem op? Is het sneller, simpeler, veiliger?

We zoeken actief kantoren die met ons mee willen testen, om vorm te geven aan wat jouw praktijk nodig heeft. Je wordt onderdeel van een selecte validatiegroep, met direct invloed op de keuzes die we maken.

Klaar om te versnellen?

Als jouw kantoor worstelt met tijd, personeel of versnipperde processen, dan is dit het moment om in te stappen. Je hoeft niet te wachten tot AI ‘af’ is. Je kunt er vandaag al mee starten. Wil je het met je eigen ogen zien? Plan dan een demo met een van onze experts.