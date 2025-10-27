Bonden vrezen voor pensioenopbouw bij verlagen aftoppingsgrens

De fiscale vrijstelling voor pensioenopbouw voor mensen met een hoog inkomen verlagen is een slecht idee, vindt onder meer vakbondkoepel FBZ. Die vreest een hap uit de pensioenopbouw van die doelgroep.

De Telegraaf vroeg de bond wat zij vindt van het idee om hoge inkomens minder belastingvoordeel te geven bij het opbouwen van pensioen. Volgens interim-penningmeester Willem Noordman gaat dat in tegen het pensioenakkoord, waarin is afgesproken niet te bezuinigen op het pensioenstelsel. De Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg (FBZ) is evenmin blij, omdat de pensioenopbouw van mensen met een hoger inkomen in de zorg de laatste jaren al 11% omlaag is gegaan.

De aftoppingsgrens waaronder werknemers geen belasting betalen over de pensioeninleg is nu € 137.800. JA21, D66, Volt, GroenLinks/PvdA, ChristenUnie, NSC en SGP willen die grens verlagen tot maximaal € 105.000. Dat zou een lastenverzwaring tot ruim € 6 miljard (in de plannen van JA21) betekenen.

Niet aftrekbaar betekent niet in pensioen investeren

In een pensioenregeling met een inleg van 20% zou dat al snel betekenen dat € 7.000 aan pensioenpremie niet meer aftrekbaar is, rekent Ronald Doornos van Triple A Risk Finance door. Die neemt en passant aan dat dat bedrag dan vanwege het vervallen fiscale voordeel maar helemaal niet meer in het pensioen wordt gestoken. “Dat moet gecompenseerd worden in andere arbeidsvoorwaarden. Daarover moeten vakbonden en werkgeversverenigingen dan met elkaar om tafel. Dat is in 2015 ook gebeurd toen voor de eerste keer een maximum pensioengevend salaris is geïntroduceerd. De kans bestaat dat mensen dat bedrag dan gewoon als salaris uitgekeerd krijgen.” Maar de uitkomst is dat mensen dan geen pensioen opbouwen dat bij hun inkomen past, vindt FBZ.

De lagere aftoppingsgrens lijkt, net zoals het bevriezen van de basisverzekering in de zorg, een manier voor partijen om de financiële doorrekening van het programma rond te krijgen.