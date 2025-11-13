De rebellen zijn terug: TUACC maakt comeback

Elf jaar nadat het vlammetje doofde kondigt TUACC een terugkeer aan. De beweging van kritische accountants en jonge professionals, actief tussen 2010 en 2014, wil opnieuw het debat in de sector aanwakkeren.

Destijds zorgde TUACC voor meer openheid en discussie in het vak en leverde de groep bijdragen die mede leidden tot het rapport In het publiek belang. Tijdens een bijeenkomst in Veenendaal op 23 oktober jl. kwamen tachtig oud-leden en sympathisanten samen om de vraag te beantwoorden: reünie of revival? De uitkomst was duidelijk: 73 procent stemde voor een herstart, en 93 procent gaf aan bereid te zijn daaraan financieel bij te dragen.

“De energie was er, de wil was er. Maar de vraag bleef: gaan we dit nu echt doen?” zegt mede-initiatiefnemer Fou-Khan Tsang (bestuursvoorzitter Aaff). “Na veel overleg hebben we besloten: ja, we gaan door. Niet omdat het leuk is, maar omdat het nodig is.”

Sector onder druk

Volgens TUACC is de accountancysector momenteel in een van de moeilijkste fases van de afgelopen decennia. De organisatie wijst op drie grote uitdagingen:

De opkomst van AI. Hoewel kunstmatige intelligentie veelbelovend lijkt, mislukt volgens TUACC 95 procent van de AI-trajecten. “Iedereen die een dashboard kan bouwen, verkoopt tegenwoordig ‘AI-oplossingen’. Maar de gevolgen voor onze jonge medewerkers en hun opleiding zijn groot.”

Hoewel kunstmatige intelligentie veelbelovend lijkt, mislukt volgens TUACC 95 procent van de AI-trajecten. “Iedereen die een dashboard kan bouwen, verkoopt tegenwoordig ‘AI-oplossingen’. Maar de gevolgen voor onze jonge medewerkers en hun opleiding zijn groot.” De krappe arbeidsmarkt. 59 procent van de kantoren vindt geen geschikt personeel; bij 40 procent lijdt de kwaliteit van het werk daaronder.

59 procent van de kantoren vindt geen geschikt personeel; bij 40 procent lijdt de kwaliteit van het werk daaronder. Vertrekkend jong talent. Veel starters verliezen hun motivatie door veranderende regelgeving en beperkte ruimte voor idealen rond duurzaamheid.

Daarnaast neemt de regeldruk toe en dreigt het plezier in het vak te verdwijnen. “Sommige kantoren veranderen in administratiekantoor. De vraag is: zijn we nog trots op ons beroep?” aldus Tsang.

Nieuwe koers

Een kernteam werkt de komende weken de nieuwe vorm van TUACC uit. Daarbij wordt nagedacht over structuur, thema’s en mogelijk ook een nieuwe naam. Drs. Pieter de Kok RA verwoordt de richting als volgt: “Don’t look back for something new.” De vernieuwde TUACC wil voortbouwen op het gedachtegoed van vroeger, maar met een scherper profiel: geen vrijblijvendheid (commitment vanaf dag één), geen praatclub (we gaan doen), en klein beginnen (tastbare resultaten leveren).

Mede-initiatiefnemer Robert van Geenhuizen schrijft op LinkedIn: ‘Zeventien jaar geleden zei ik nog: “Die accountants… daar heb ik niks mee.” Tot ik ontdekte hoe relevant dit beroep is. Accountants zijn de hoeders van vertrouwen – en vertrouwen is misschien wel het schaarste dat we vandaag hebben. In een tijd van AI, complexiteit en verandering heeft de sector meer nodig dan regels en processen: ze heeft beweging nodig, nieuwe perspectieven en inspiratie van buiten het gebouw. Daarom heb ik zo veel respect voor de mensen die in Veenendaal bij TUACC Returns aanwezig waren – mensen die tegen de natuur van de sector ingaan, nieuwsgierig blijven en het lef tonen om iets anders te willen. Dat is waarom TUACC weer opstaat: niet uit nostalgie, niet als clubje, maar als beweging die het vuurtje opnieuw aansteekt – bij mensen, bij teams, bij de hele sector.’

Om met de initiatiefnemers te spreken: “De rebellen zijn terug.”