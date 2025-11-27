Onlangs heeft de Tweede Kamer de Wijzigingswet accountancysector aangenomen. Het was de bedoeling dat met deze wet voor de NBA een aanwijzingsbevoegdheid zou worden geïntroduceerd in het geval een organisatie van openbaar belang (OOB) – waartoe onder meer de beursfondsen behoren – geen accountant kan vinden om haar jaarrekening te controleren.

In zo’n geval zou de NBA dan een accountantsorganisatie met OOB-vergunning aanwijzen die de jaarrekeningcontrole van de desbetreffende OOB zou moeten uitvoeren. De aanwijzingsbevoegdheid is echter voorlopig ‘on hold’ gezet. De minister van Financiën zal over drie jaar bekijken of die alsnog moet worden geactiveerd.

Verkeerd signaal

Dat de aanwijzingsbevoegdheid in de koelkast wordt gezet, betreur ik zeer. Hiermee wordt een verkeerd signaal afgegeven, zowel richting de betrokken OOB’s als richting de grote accountantsorganisaties. Het is begrijpelijk dat accountantsorganisaties als ze een controleopdracht van een OOB aanvaarden de deugdelijkheid van het stelsel van interne beheersing en de kwaliteit van de ondernemingsleiding van de OOB in ogenschouw nemen. Daarnaast kunnen de aanwezige expertise en de beschikbare capaciteit binnen een accountantsorganisatie een rol spelen bij de opdrachtacceptatie. De beslissing om een OOB als controlecliënt te weigeren, laat zich echter moeilijk verenigen met de publieke taak die accountantsorganisaties hebben en met het belang van de wettelijke controle voor het maatschappelijk verkeer. De situatie dat een OOB er niet in slaagt een controlerend accountant te vinden, is dan ook onwenselijk.

Aanwijzingsbevoegdheid geen overbodige luxe

De reputatie- en aansprakelijkheidsrisico’s die een accountantsorganisatie vreest, zouden een aanwijzing niet in de weg mogen staan. In dat kader is het van belang te benadrukken dat een wettelijke controle niet per se hoeft uit te monden in een goedkeurende verklaring. De jaarrekeningcontrole kan ook bij een OOB leiden tot een oordeelonthouding of tot het afgeven van een verklaring met beperking of – zelfs – het afgeven van een afkeurende verklaring. Uiteraard ligt er bij een OOB die een beroep zou doen op de aanwijzingsbevoegdheid van de NBA de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de aangewezen accountantsorganisatie de controle wel kan uitvoeren.

Dat een aanwijzingsbevoegdheid van de NBA geen overbodige luxe is, is de afgelopen paar jaar wel gebleken: een tiental (kleine) beursfondsen was niet in staat (tijdig) een controlerend accountant te krijgen.

Tekst: Prof. dr. Ruud G.A. Vergoossen RA, emeritus hoogleraar van Universiteit Maastricht en Nyenrode Business Universiteit.

De heer Vergoossen is kortgeleden onverwacht overleden. Het AV-Top 50-magazine met deze bijdrage van zijn hand was op dat moment al gedrukt. De redactie van Accountancy Vanmorgen heeft besloten om zijn bijdrage toch online te zetten.