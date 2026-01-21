AFM consulteert sector over randvoorwaarden Wta bij private equity

De AFM nodigt belanghebbenden uit om te reageren op een voorgestelde interpretatie van de artikelen 16 en 16b van de Wta. Met de interpretatie wil de toezichthouder meer duidelijkheid geven over de toepassing van de bepalingen, mede tegen de achtergrond van de sterke toename van private equity-investeringen in de accountancysector.

Artikelen

De artikelen 16 en 16b de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) beogen te waarborgen dat accountants een centrale positie innemen binnen accountantsorganisaties, zowel op bestuurs- als aandeelhoudersniveau. Artikel 16 bepaalt dat het dagelijks beleid in meerderheid wordt vastgesteld door accountants. Artikel 16b schrijft voor dat de meerderheid van de stemrechten in handen moet zijn van accountants. Deze bepalingen moeten bijdragen aan het handelen in het publiek belang en het kunnen bieden van tegendruk tegen financiële prikkels van externe investeerders.

Interpretatie

Uit gesprekken van de AFM met accountantsorganisaties, externe investeerders en juridisch adviseurs is gebleken dat er uiteenlopende interpretaties bestaan over de toepassing van deze artikelen. De AFM publiceert daarom een concept-interpretatie waarin de uitgangspunten nader worden geduid, in lijn met de wet en de wetsgeschiedenis. Doel is om te komen tot meer eenduidigheid en praktische houvast bij de toepassing van de regelgeving.

Consultatie

Reacties kunnen tot en met 3 maart 2026 worden ingediend via wta@afm.nl onder vermelding van ‘Consultatie interpretatie artikelen 16 en 16b Wta’. Daarbij dient te worden aangegeven of wordt ingestemd met publicatie van de reactie en met eventuele publicatie van daarin opgenomen persoonsgegevens.

Na afloop van de consultatie zal de AFM de reacties beoordelen en de interpretatie waar nodig aanpassen. De definitieve versie wordt gepubliceerd, voorzien van een feedback statement waarin wordt toegelicht hoe met de consultatiereacties is omgegaan.

Interpretatie artikelen 16 en 16b Wta