Nederlandse economie groeit met 0,5 procent in vierde kwartaal 2025

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2025 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat blijkt uit de eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De uitvoer van goederen en diensten nam in het vierde kwartaal met 1,3 procent toe. Vooral de export van aardolieproducten, machines en transportmiddelen liet een stijging zien. De export van diensten daalde licht. De invoer groeide met 0,6 procent, waardoor het handelssaldo per saldo een positieve bijdrage leverde aan de economische groei.

Ook de overheidsconsumptie nam toe en steeg met 1,1 procent, onder meer door hogere uitgaven aan zorg en lonen. De consumptie door huishoudens groeide met 0,3 procent, vooral door hogere bestedingen aan voedingsmiddelen. De investeringen in vaste activa daalden licht met 0,1 procent, voornamelijk door minder investeringen in vliegtuigen.

Overheid en zorg leveren grootste bijdrage

Van alle bedrijfstakken groeide de landbouw het sterkst, met een toename van de toegevoegde waarde van 2,5 procent. De sector overheid, onderwijs en zorg groeide met 0,6 procent en leverde, ondanks de gematigde groei, de grootste bijdrage aan de totale economische groei. Ook de industrie droeg positief bij, met name dankzij de machine-industrie.

Groei in 2025 boven langjarig gemiddelde

Op jaarbasis groeide het bruto binnenlands product in 2025 met 1,9 procent, waarmee de groei dicht in de buurt komt van het langjarig gemiddelde van circa 2 procent. De uitvoer groeide over het hele jaar met 2,6 procent, terwijl de consumptie door de overheid en huishoudens respectievelijk met 2,6 en 1,4 procent toenam. De investeringen lagen 0,5 procent hoger dan een jaar eerder.

Voorlopige cijfers

De gepubliceerde cijfers zijn gebaseerd op de eerste berekening van het CBS en kunnen nog worden bijgesteld. De tweede berekening volgt op 26 maart 2026. In de afgelopen vijf jaar bedroeg de gemiddelde bijstelling tussen de eerste en tweede raming 0,1 procentpunt.