BelastingTelefoon minder goed bereikbaar door actie voor loonsverhoging

Medewerkers van de BelastingTelefoon voeren komende week actie tegen het uitblijven van een loonsverhoging voor rijksambtenaren. Volgens vakbond FNV zal de bereikbaarheid van de BelastingTelefoon daardoor ernstig onder druk komen te staan.

Op maandag en donderdag nemen werknemers van de telefonische klantenservice van de Belastingdienst in Eindhoven, Leeuwarden, Groningen, Hengelo, Apeldoorn en Heerlen gelijktijdig pauze. Bij de BelastingTelefoon zijn de gelijktijdige pauzes maandag en donderdag op verschillende momenten, de langste van een halfuur rond de lunch en het avondeten.

Nullijn

De acties maken deel uit van een bredere reeks protesten binnen de rijksoverheid. De afgelopen weken waren er al korte stakingen in onder meer gevangenissen. Vakbonden verzetten zich tegen de door het demissionaire kabinet aangekondigde nullijn, waarbij salarissen van rijksambtenaren in 2026 worden bevroren als bezuinigingsmaatregel. Voor 2027 zou mogelijk weer ruimte ontstaan voor loonsverhoging. ‘De nieuwe coalitie van D66, VVD en CDA houdt deze onverstandige bezuiniging vooralsnog in stand’, stelt FNV.

Hoge werkdruk

Volgens de vakbond speelt naast de loonontwikkeling ook de structureel hoge werkdruk bij de BelastingTelefoon een rol in het protest. “Bij de BelastingTelefoon is de werkdruk structureel hoog. Medewerkers krijgen mondige en vaak geëmotioneerde burgers aan de lijn die direct een beroep doen op hun vakinhoudelijke kennis en beslisruimte. Die verantwoordelijkheid is groot, maar ondersteuning, bezetting en beloning blijven achter. Hierdoor vertrekken ervaren medewerkers, terwijl nieuwe collega’s moeilijk te vinden zijn. Door lonen te bevriezen wordt het vrijwel onmogelijk om mensen vast te houden of te werven. Dat leidt tot een nog hogere werkdruk, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger in het gedrang komt,” zegt Jasper de Jong, bestuurder FNV Overheid.

De acties worden georganiseerd door vakbonden FNV, CNV en NCF.