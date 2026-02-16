‘Toepassing AI doet vooral beroep op kritisch denkvermogen van accountants’

De opkomst van AI maakt vooral kritisch denken en professionele oordeelsvorming veel belangrijker in het werk van accountants, zo concludeert Vallei Accountants uit eigen onderzoek.

Vallei hield een onderzoek onder 127 professionals in de audit-, samenstel- en fiscale praktijk. Het kantoor wilde een beter beeld krijgen van AI-gebruik in de dagelijkse praktijk. 87% gebruikt AI al en bijna 80% van de groep verwacht binnen drie jaar merkbare impact op het het werk van accountants. Als een bedreiging wordt dat niet gezien, want AI gaat vooral tijdwinst, kwaliteitsverbetering en meer ruimte voor inhoudelijk werk opleveren, zo verwachten de ondervraagden. “AI als ondersteuning van het vak, niet als vervanger ervan. De houding die hieruit spreekt is nuchter positief. Er is interesse en openheid, maar ook duidelijke aandacht voor risico’s, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid.”

Beperkt gebruik bij analyse en controle

AI wordt nu vooral ingezet bij het schrijven en verbeteren van teksten zoals rapportages en toelichtingen en bij het ondersteunen en optimaliseren van werkprocessen. “Het gebruik van AI bij data-analyse en controlewerkzaamheden blijft vooralsnog beperkt. Dat is interessant, juist in een datagedreven vakgebied. Het suggereert geen gebrek aan interesse, maar een bewuste, voorzichtige benadering. Accountants lijken AI eerst toe te passen waar de risico’s beheersbaar zijn en waar het professioneel oordeel volledig bij de mens blijft.”

Vooral ethisch bewustzijn en technologisch begrip nodig

Een kleine 80% vindt dat kritisch denken en professionele oordeelsvorming als competenties belangrijker worden door de komst van AI. Andere competenties veel genoemd worden, zijn ethisch bewustzijn & compliance (47%) en technologisch begrip: (41%). Adviesvaardigheden worden door 24% genoemd als competenties die aan belang zullen winnen. “De boodschap is helder: hoe meer technologie kan, hoe belangrijker het wordt dat professionals uitkomsten kunnen beoordelen, duiden en verantwoorden.”

Accountants hebben volgens de respondenten de grootste ontwikkelbehoefte in kritisch denken, begrijpen wat technologie doet en wat niet, communicatie- en adviesvaardigheden en samenwerken. “Soft skills worden daarmee steeds meer randvoorwaardelijk voor kwaliteit.”