PIA breidt verder uit met overname MRVO

PIA Group groeit verder in Nederland met de overname van MRVO accountants en belastingadviseurs, gevestigd in Kwintsheul en Schiedam.

MRVO richt zich op mkb-ondernemers, non-profitorganisaties, zzp’ers en particulieren. Met de vergroot PIA de regionale dekking in het Westland en de Rijnmond-regio. MRVO is al bijna een eeuw actief in uiteenlopende sectoren, waaronder retail, transport en logistiek, horeca, non-profit en zakelijke dienstverlening. Het kantoor blijft onder eigen naam opereren en behoudt de huidige werkwijze en aansturing.

Meer innovatiekansen

MRVO ziet in de aansluiting de kans om verdere professionalisering en innovatie mogelijk te maken in een markt die wordt gekenmerkt door toenemende regelgeving, digitalisering en arbeidsmarktkrapte. “Door samen te werken kunnen we onze collega’s en klanten meer mogelijkheden bieden voor ontwikkeling, groei en samenwerking”, zeggen Martin Vreeswijk en Caroline van Kester-Zwinkels van MRVO Kwintsheul. Peter Breeman, Jeroen de Vos en Rob van Wetten leiden MRVO Schiedam.

Medewerkers krijgen toegang tot bredere opleidings- en ontwikkelmogelijkheden via de PIA Academy, meer ruimte voor specialisatie en intensievere kennisdeling binnen de groep. Daarnaast krijgt MRVO toegang tot gezamenlijke IT-oplossingen en ondersteunende processen met behoud van de zelfstandigheid van de vestigingen.

MRVO ontstond in 2019 door de fusie van de mkb-kantoren M&R Accountants (Schiedam) en Van Oppen en Partners (Schiedam en Kwintsheul).

PIA Group is actief in Nederland, België en Luxemburg met meer dan 75 kantoren en ruim 3.500 medewerkers, van wie ruim 1.500 in Nederland. PIA bezet inmiddels de 17e plaats in de AV-top 50.