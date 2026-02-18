KPMG-partner beboet voor gebruik van AI bij intern examen over AI

Een partner van KPMG in Australië is door het bedrijf beboet omdat hij kunstmatige intelligentie (AI) heeft gebruikt om te spieken tijdens een interne training over AI. De onbekend gebleven partner moet een boete van 10.000 Australische dollar (ongeveer 6.300 euro) betalen en het examen opnieuw doen.

Dat meldt de Financial Times. Volgens KPMG zijn er in het huidige boekjaar meer dan 25 medewerkers betrapt op het oneigenlijk gebruik van AI-tools bij interne toetsen. Het incident is het nieuwste voorbeeld van de worsteling binnen professionele dienstverleners met het gebruik van AI door personeel bij het behalen van examens.

De partner in kwestie had lesmateriaal in een AI-systeem geladen om zo antwoorden te genereren voor de vragenlijst. Andrew Yates, topman van KPMG Australië, geeft toe dat het lastig is om grip te krijgen op het probleem, nu AI-tools zo snel en breed worden omarmd. “Sommige mensen overtreden ons beleid. We nemen dat serieus”, aldus Yates.

De Australische toezichthouder ASIC is op de hoogte van het incident, maar onderneemt pas actie als de beroepsorganisatie van accountants tuchtrechtelijke stappen onderneemt. Volgens ASIC zijn accountantskantoren niet verplicht dergelijk wangedrag te melden; de verantwoordelijkheid ligt bij de individuele partners om zichzelf aan te geven.

Het voorval kwam aan het licht tijdens een Senaatsonderzoek naar de bedrijfsvoering in de accountancysector. De Australische senator Barbara Pocock noemde het “zeer teleurstellend” dat er geen verdere maatregelen mogelijk waren en hekelde het “tandeloze systeem” in de sector.

Bron: FT