Slotuitkering voor gedupeerde beleggers in Imtech-schikking nadert

De deelnemers aan de zogeheten Imtech I-schikking kunnen binnenkort eindelijk de slotuitkering tegemoet zien. De stichting Schikkingsfonds Imtech, die belast is met de uitvoering van de in 2014 gesloten schikking, heeft laten weten dat de laatste hordes zijn genomen om tot uitbetaling over te gaan.

Naar verwachting zal de compensatie rond de zomer van 2026 worden overgemaakt aan de gerechtigden, waarna de stichting zal worden opgeheven. Het gaat om een laatste uitkering uit het resterende vermogen van circa 2,5 miljoen euro.

Boekhoudschandaal

De aanleiding voor de schikking was het boekhoudschandaal dat in 2013 aan het licht kwam bij technisch dienstverlener Royal Imtech. Er bleek sprake van grootschalige fraude, onder meer rond een niet-gerealiseerd pretpark in Polen, wat leidde tot een fors koersverlies en uiteindelijk in de zomer van 2015 resulteerde in een faillissement. Na het debacle stelde beleggersvereniging VEB onder meer de onderneming, haar bestuurders en accountant KPMG aansprakelijk voor de geleden schade. Ook werden twee accountants berispt.

Schikking

In oktober 2014 was er een eerste schikking waarvan de afwikkeling in handen werd gelegd van de speciaal opgerichte stichting. Alleen leden van beleggersvereniging VEB die op 1 februari 2013 nabeurs aandelen Imtech in hun portefeuille hadden, kwamen in aanmerking voor compensatie uit dit fonds. Deelnemers die al een eerste en tweede uitkering ontvingen en doorlopend lid van de VEB zijn gebleven, ontvangen nu automatisch de slotuitkering.

Vertraging

De afwikkeling van de schikking liep aanzienlijke vertraging op. De stichting kreeg te maken met twee claims die het proces in de weg stonden, wordt in het bericht over de slotuitkering op de website van de VEB gemeld. Allereerst was er een vordering van een gedupeerde aandeelhouder die geen VEB-lid was, maar toch aanspraak maakte op een uitkering. Deze vordering werd door de rechtbank afgewezen. Vervolgens legde een van de betrokken partijen op basis van de schikkingsovereenkomst een claim op een deel van de compensatiegelden. Dit dwong de stichting de afwikkeling op te schorten tot begin 2026, toen het bestuur de claim definitief kon afwijzen. De stichting betreurt de lange duur, maar benadrukt dat de claims het tempo van de afwikkeling hebben bepaald.

Eerdere schikking

Deze slotbetaling staat los van een andere, recentere schikking in de Imtech-zaak. In maart 2024 werd namelijk bekend dat curatoren een schikking van 40 miljoen euro troffen met voormalige bestuurders, commissarissen en KPMG, nadat eerder al een schikking met banken was bereikt. Die regeling had betrekking op de aansprakelijkstelling van bestuur en toezichthouders voor het faillissement en de rol van de accountant, en leverde een bedrag van tientallen miljoenen op voor de crediteuren van het faillissement. Voor de deelnemers aan de oorspronkelijke schikking uit 2014 betekent de aanstaande slotuitkering nu definitief het einde van een lange juridische en financile procedure.