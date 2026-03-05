Allinial Global kiest Caseware als voorkeursleverancier voor cloudoplossingen binnen assurance en accountancy

Caseware, wereldwijd toonaangevend aanbieder van AI-gedreven software voor accountants en financieel professionals, kondigt vandaag een alliantiepartnerschap aan met Allinial Global, ’s werelds op één na grootste accountantsvereniging. Dankzij deze strategische samenwerking krijgen de aangesloten kantoren van Allinial Global toegang tot Caseware’s cloudgebaseerde platform voor assurance en financiële verslaglegging. Hiermee worden efficiëntie, consistentie en kwaliteit binnen de beroepspraktijk verder versterkt.

De samenwerking volgt op de keuze van Allinial Global om Caseware aan te wijzen als voorkeursleverancier voor cloudgebaseerde oplossingen op het gebied van assurance en wettelijke financiële verslaglegging. Door geavanceerde technologie te combineren met het uitgebreide netwerk van onafhankelijke aangesloten kantoren van Allinial Global, ontstaat een schaalbare basis voor hoogwaardige en consistente dienstverlening aan cliënten in uiteenlopende rechtsgebieden en sectoren.

Aangesloten kantoren profiteren van versterkte ondersteuning bij hun stelsel van kwaliteitsbeheersing, gestructureerde implementatie- en onboardingtrajecten, uitgebreide vaktechnische trainingen en doorlopende technische ondersteuning. Dit stelt kantoren in staat hun digitale transformatie te versnellen, terwijl zij blijven voldoen aan hoge professionele standaarden en toenemende regelgeving.

Tony Sacre, president en chief executive officer van Allinial Global, licht toe:

“Onze aangesloten kantoren zetten zich in voor het leveren van consistente en hoogwaardige assurance- en accountancydiensten in een steeds complexer regelgevend landschap. Innovatie is voor ons geen doel op zich, maar een middel om kwaliteit, efficiëntie en cliëntgerichtheid aantoonbaar te versterken. De keuze voor Caseware als voorkeursleverancier voor cloud assurance past binnen deze visie en ondersteunt kantoren bij het verder professionaliseren van hun kwaliteitsbeheersing en internationale samenwerking.”

David Marquis, chief executive officer van Caseware, voegt daaraan toe:

“Caseware verlegt de grenzen van wat mogelijk is binnen assurance en accountancy. Door de inzet van AI combineren wij technologische innovatie met vaktechnische diepgang en betrouwbaarheid. Ons platform ondersteunt professionals bij het versterken van kwaliteit, het borgen van consistentie en het inspelen op veranderende wet- en regelgeving. In combinatie met het sterke internationale netwerk van Allinial Global biedt dit kantoren een solide basis om zich duurzaam te onderscheiden.”

Het alliantiepartnerschap vormt een langetermijnkader voor samenwerking, waarbij beide organisaties zich richten op voortdurende innovatie, versterking van audit- en assurancekwaliteit en het blijvend ondersteunen van aangesloten kantoren wereldwijd.