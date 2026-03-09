Groningse CDA-lijsttrekker en accountant stapt op vanwege strafrechtelijk onderzoek

Het CDA in de Groningse gemeente Westerkwartier is per direct haar lijsttrekker Jan Riemeijer (51) kwijt, nadat hem vorige week een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) werd geweigerd omdat hij betrokken is bij een onderzoek in een lopende strafzaak.

CDA-lijsttrekker Riemeijer uit Zuidhorn is in het dagelijks leven accountant en docent op het hbo. In november werd hij door de leden als politieke nieuwkomer verkozen tot lijsttrekker in Westerkwartier.

Geen VOG

Afgelopen week hoorde Riemeijer echter dat hij geen VOG zou krijgen vanwege het strafrechtelijke onderzoek. Op de website van de lokale partijafdeling zegt Riemeijer daarover:

“Eerder deze week heb ik vernomen dat vanwege mijn betrokkenheid in een onderzoek in een lopende strafzaak er geen VOG zal worden verleend. Daarom heb ik besloten om mij per direct terug te trekken als lijstrekker en daarmee uit de campagne. De reden van mijn terugtrekking heb ik recentelijk aan de afdeling gemeld. Ik neem dan ook geen zitting in de gemeenteraad na de verkiezingen omdat dit tot mogelijke onrust zou kunnen leiden. De impact voor mijzelf, mijn naasten en de afdeling heb ik onderschat. Zodra het onderzoek achter de rug is en mijn onschuld is bewezen ben ik weer volledig beschikbaar voor de partij. Bij deze verklaring wil ik het laten.”

Riemeijer blijft formeel wel verkiesbaar. De kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart kunnen namelijk niet meer worden aangepast. Het bestuur van de CDA-afdeling Westerkwartier laat weten de situatie te betreuren “maar heeft begrip voor het besluit, en wenst Jan veel succes en wijsheid toe in deze tijden.”

Onderzoek

Over de achtergrond van het onderzoek laat de accountant weinig los. “Inhoudelijk kan ik daar niets over zeggen. De partij is wel van alles op de hoogte”, liet Riemeijer aanvankelijk aan RTV Noord weten. Tegenover het Dagblad van het Noorden vertelt de aangeslagen CDA’er iets meer: “Dit zag ik absoluut niet aankomen. Anders was ik hier in november ook niet aan begonnen.” Tegenover de krant lijkt Riemeijer te wijzen naar een civiel geschil als bron van de kwestie die hem nu politiek de das om doet, ook al is er dus ook wel degelijk sprake van betrokkenheid bij een strafrechtelijk onderzoek. “Ik had lang geleden kunnen schikken in dit zakelijk conflict. Dat wilde ik niet omdat ik overtuigd ben van m’n onschuld.”

Gestopt met eigen accountantskantoor

Riemeijer is AA en was tot voor kort in Zuidhorn actief met zijn bedrijf Amani Adviseurs & Accountants. Hij werd in 1997 voor het eerst ingeschreven als accountant en liet zich in 2019 op eigen verzoek weer uitschrijven, blijkt uit het register van de NBA. In 2023 volgde een nieuwe inschrijving, eind 2022 werd Amani al opgericht.

Het Groningse accountantskantoor hield er begin dit jaar echter alweer mee op, blijkt uit een melding van Riemeijer op de site van zijn kantoor: