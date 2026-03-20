Caseware wint twee prestigieuze onderscheidingen: FinTech Breakthrough Award en Accounting Today Top New Products

Wereldwijde erkenning benadrukt Caseware’s AI-gedreven platform en innovatie in het automatiseren van audit- en accountancyworkflows

Caseware heeft vandaag aangekondigd dat het twee belangrijke brancheprijzen heeft ontvangen: de FinTech Breakthrough Award 2026 voor Overall Accounting Platform of the Year en, in februari, een vermelding in de Accounting Today Top New Products 2026 -lijst voor zijn AI-gedreven data-extractietool, Caseware Extractly.

“Deze erkenning van zowel FinTech Breakthrough als Accounting Today is een bevestiging van Caseware’s lange geschiedenis van technologische innovatie en onze aanzienlijke investeringen in de toekomst van het vakgebied,” aldus Ericka Podesta McCoy, Chief Marketing Officer bij Caseware. “De kantoren die het komende decennium zullen leiden, zijn degenen die AI niet zien als iets voor later, maar als een voordeel van vandaag. Caseware integreert AI en intelligente automatisering in de kern van de workflows waarop professionals al vertrouwen, zodat kantoren complexiteit met vertrouwen kunnen beheren, kunnen opschalen zonder concessies en de inzichten kunnen leveren die klanten steeds vaker verwachten.”

Erkenning van innovatie in accountancytechnologie

Het FinTech Breakthrough Award-programma beoordeelt meer dan 4.500 inzendingen van over de hele wereld en erkent bedrijven die innovatie binnen de fintechsector stimuleren. Caseware werd onderscheiden voor zijn geïntegreerde, cloudgebaseerde platform dat speciaal is ontwikkeld voor de audit- en accountancysector en dat intelligente automatisering, verifieerbaar bewijsmateriaal en ingebouwde controles combineert om de volledige opdrachtcyclus te ondersteunen.

“Caseware vermindert operationele complexiteit en verhoogt tegelijkertijd de efficiëntie binnen het hele kantoor via één geïntegreerd platform,” zegt Steve Johansson, Managing Director van FinTech Breakthrough. “Deze combinatie van naadloze integratie, AI-gestuurde workflows, geavanceerde productiviteitstools en aanpasbaarheid op organisatieniveau maakt Caseware onze keuze in de categorie Overall Accounting Platform of the Year.”

In plaats van te vertrouwen op losse automatiseringstools, integreert Caseware data-inname, analyse, documentatie, review en samenwerking in één veilige cloudomgeving. Deze platformgerichte aanpak stelt kantoren in staat hun workflows te moderniseren, terwijl sterke audit trails behouden blijven en naleving van regelgeving en professioneel oordeel worden ondersteund.

Belangrijke innovaties binnen het Caseware-platform zijn onder meer:

Caseware AiDA , een contextbewuste AI-assistent die speciaal is ontworpen voor audit- en accountancyprofessionals en antwoorden biedt met betrekking tot standaarden, methodologie, compliance en controle-informatie binnen de beveiligde Caseware-omgeving

, een contextbewuste AI-assistent die speciaal is ontworpen voor audit- en accountancyprofessionals en antwoorden biedt met betrekking tot standaarden, methodologie, compliance en controle-informatie binnen de beveiligde Caseware-omgeving Caseware Extractly , een AI-gedreven Excel-add-in die automatisch data uit brondocumenten extraheert en structureert, met behoud van directe koppelingen naar onderliggende bewijslast

, een AI-gedreven Excel-add-in die automatisch data uit brondocumenten extraheert en structureert, met behoud van directe koppelingen naar onderliggende bewijslast Caseware Validate , dat transactievalidatie en het detecteren van uitzonderingen over grote datasets automatiseert, zodat kantoren hun controles kunnen opschalen en tegelijkertijd de nauwkeurigheid en efficiëntie van reviews verbeteren

Samen helpen deze innovaties kantoren efficiënter te werken zonder concessies te doen aan de nauwkeurigheid en verdedigbaarheid die in sterk gereguleerde omgevingen vereist zijn.

Automatisering van data-extractie met Caseware Extractly

In februari werd Caseware Extractly door Accounting Today erkend als een van de beste nieuwe producten van 2026, vanwege zijn vermogen om een van de meest tijdrovende taken in audit- en accountancyworkflows te automatiseren: handmatige data-extractie. De AI-gedreven Excel-add-in helpt kantoren bij het automatiseren van het extraheren en valideren van financiële gegevens uit documenten zoals pdf’s, facturen en bankafschriften, waardoor handmatig werk aanzienlijk wordt verminderd en de traceerbaarheid van audits wordt verbeterd.

Naast standaard OCR-tools helpt Extractly ook bij het valideren van berekeningen, het vergelijken van geëxtraheerde waarden met werkdossiers en het identificeren van inconsistenties in grote hoeveelheden documenten. Elk geëxtraheerd datapunt blijft dynamisch gekoppeld aan het brondocument, wat de audit trail versterkt en de reviewtijd verkort.

Voor kantoren kan de operationele impact aanzienlijk zijn. Klanten melden dat processen die voorheen meerdere uren handmatig werk vereisten, nu binnen enkele minuten kunnen worden voltooid met Caseware Extractly.