Belastingdienst gaat ook koerslijsten controleren bij bpm-aangifte

De fiscus gaat bij bpm-aangiften voortaan ook controleren of de aangegeven waarde van een voertuig klopt met de koerslijsten in de autohandel.

Voor geïmporteerde gebruikte auto’s die voor het eerst worden ingeschreven in het kentekenregister moet de bpm worden bepaald aan de hand van de actuele waarde op het moment van import. Om de waardevermindering te bepalen, mag een leeftijdstabel, een handelskoerslijst of een taxatierapport worden gebruikt.

Waarde wordt ook gecontroleerd

De Belastingdienst controleerde bij het gebruik van een koerslijst voorheen alleen of een motorrijtuig uit de gebruikte lijst overeenkomt met het motorrijtuig waarvoor aangifte werd gedaan. Nu wordt bij een aangifte bpm voor een gebruikt motorrijtuig ook naar de koerslijst zelf gekeken: “Als wij twijfelen aan de handelswaarde op deze koerslijsten, dan kunnen we deze bedragen controleren. Voortaan controleren we dus niet alleen of een motorrijtuig uit de koerslijst overeenkomt met het motorrijtuig waarvoor u aangifte doet. Maar we kijken ook of de waarde op de koerslijsten klopt. Dit betekent dat u misschien een ander bpm-bedrag moet betalen dan het bedrag volgens uw aangifte”, aldus de fiscus.

Nieuwe regels in de maak

De fraude met bpm is al jaren een zorgpunt. Vorig jaar kwam de overheid met een nieuw pakket maatregelen om de waardebepaling minder fraudegevoelig te maken. Zo is het de bedoeling dat handelskoerslijsten transparanter worden, dat een koerslijst ook de inkoopprijs mag gebruiken als basis voor de bpm en dat de regels voor taxatierapporten worden aangescherpt. Valse taxaties vormen namelijk ook een belangrijke bron van bpm-fraude. De nieuwe regels moeten nog door de Tweede Kamer worden bekeken.