Waarom Joanknecht niet AI-first werkt

Wie vandaag een congres bezoekt of LinkedIn opent, kan er niet omheen: organisaties moeten AI-first worden. Nieuwe tools beloven tijdswinst, schaalbaarheid en efficiency en de druk om mee te bewegen is groot.

Volgens Ties Meesters, Partner IT Audit & Advisory bij Joanknecht, is AI geen vertrekpunt maar een versneller. “Als je processen en data niet op orde zijn, vergroot AI vooral de inefficiëntie die er al was.”



Bij Joanknecht kiezen ze bewust niet voor een AI-first strategie. Niet omdat ze technologie wantrouwen of de ontwikkelingen negeren, integendeel. Omdat zij geloven dat échte innovatie ontstaat wanneer technologie, processen en gedrag elkaar versterken. En wanneer je durft los te laten hoe je het altijd hebt gedaan.

Veranderen begint met het stellen van vragen

In plaats van direct allerlei losse toepassingen te implementeren, kijkt Joanknecht eerst kritisch naar de eigen processen. Er wordt aan teams gevraagd hoe ze werken, waarom ze bepaalde stappen uitvoeren en welke informatie echt nodig is. Ze tekenen hun werk uit en ontdekken waar dubbel werk of frictie zit, vaak in routines die ooit logisch leken maar inmiddels achterhaald zijn. “Dat los je niet op met een nieuwe tool,” zegt Meesters.

“Het vraagt om reflectie en herinrichting, en vaak ook om gedragsverandering.” Pas als dat helder is, krijgt technologie een logische plek. Eerst wordt een duidelijke probleemstelling geformuleerd, voordat een (technische) oplossing wordt ingezet.

Het proces als startpunt van verandering

Binnen Joanknecht wordt daarom gewerkt met zogenoemde Business Process Owners: collega’s die verantwoordelijkheid nemen voor een specifieke dienstverlening en worden uitgedaagd hun processen opnieuw te doordenken. “Eerst kijken we hoe het nu gaat. Daarna onderzoeken we hoe het slimmer kan met wat we al hebben. En uiteindelijk stellen we ons de vraag: hoe zou dit proces eruitzien als we helemaal opnieuw mochten beginnen, redenerend vanaf het eindresultaat voor de klant terug naar de eerste stap?”

Om dat mogelijk te maken investeert Joanknecht ook in kennis. Via de Joanknecht Academy worden medewerkers getraind in AI, data-analyse en procesverbetering. “Het doel is dat mensen zelf herkennen waar technologie in hun proces waarde kan toevoegen. Pas daarna komen de technologische oplossingen in beeld. Dan wordt het ook een bewuste keuze: welke stappen blijven mensenwerk en waar kunnen we technologie slim inzetten?”

Fouten maken mag

“We willen precies weten wat iets kan, hoe iets werkt en wat het voor ons kan betekenen. Zo verzanden we niet in de hype om een bepaalde tool toe te passen, maar vinden we doordachte oplossingen en verbeteringen in onze processen.”

Volgens Meesters kent deze zorgvuldige aanpak ook een keerzijde. “Omdat we alles eerst zo precies willen uitkristalliseren, duurt het soms langer voordat we echt iets doen. We verwachten vaak dat het meteen perfect moet zijn, waardoor we onszelf te weinig experimenteerruimte geven. Fouten maken mag, en we hebben geleerd om vaker te experimenteren met minder vaste kaders en zonder de druk van een perfecte eerste poging.”

AI als versterking van vakmanschap

Dat betekent niet dat AI geen rol speelt binnen de organisatie. Integendeel. Er lopen verschillende experimenten en pilots, onder andere op het gebied van Agentic AI. Ook wordt er gewerkt aan Agentic skills, wordt er gebouwd aan een integratielaag tussen AI en bestaande software en werkt Joanknecht samen met studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast ontwikkelde het kantoor zelfs een eigen AI-chatapp: Lumio.

“Dat doen we niet uit technische nieuwsgierigheid alleen,” zegt Meesters. “Technologie

moet vakmanschap versterken.” Volgens hem hoeft AI bovendien niet altijd zichtbaar te zijn voor de mensen die ermee werken: “Wij hoeven geen AI te implementeren om te kunnen zeggen dat we ‘iets met AI doen’. Slimme technologie integreren we zodat onze mensen er profijt van hebben, vaak zonder dat ze het doorhebben. Repetitief en organiseerbaar werk verdwijnt naar de achtergrond, zodat de adviseur tijd overhoudt voor wat écht telt: de klant.”

De waarde van de adviseur

De kern van het werk blijft menselijk. De waarde van een adviseur zit niet in het produceren van cijfers, maar in het begrijpen van de ondernemer en wat de cijfers betekenen voor hem of haar. “Het gaat om signaleren wat een ondernemer misschien nog niet ziet, en het gesprek aangaan voordat een vraag urgent wordt,” zegt Meesters.

Bij Joanknecht vertaalt dit zich naar een persoonlijke en integrale aanpak. “Onze rol is die van strategisch partner. We lopen met de ondernemer mee, we vragen door en we helpen concrete stappen te zetten. Dat doen we met tempo, scherpte en oog voor de mensen achter de onderneming.”

Proactief klantbeheer

Intern wordt deze aanpak ook wel omschreven als proactief klantbeheer. “We willen op basis van data patronen signalen herkennen voordat een ondernemer zelf ziet dat er iets speelt,” legt Meesters uit. “Niet wachten tot een vraag urgent wordt, maar proactief meedenken op basis van inzicht.”

Waar technologie en vakmanschap samenkomen

Dat vraagt volgens Meesters om gestructureerde data, veilige systemen en multidisciplinaire samenwerking. Maar de interpretatie, de nuance en strategische duiding blijven mensenwerk. “Wij gebruiken technologie op een manier die past bij hoe wij klanten bedienen. De tool ondersteunt onze aanpak, in plaats van dat wij ons aanpassen aan de tool.”

Voor onze klanten betekent dit simpelweg dat ze een betere adviseur krijgen. “Eentje die wordt ondersteund door slimme technologie, maar gedreven wordt door vakmanschap en persoonlijke betrokkenheid. Dat is voor mij de essentie van innovatie.”