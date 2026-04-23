Een nieuwe standaard in financiële dienstverlening

Schaalvoordelen binnen Wey & Fields Group verbeteren de efficiency, kwaliteit en continuïteit van aangesloten kantoren. Het resultaat: medewerkers kunnen er goed werken en teams groeien. En daarvan profiteert uiteindelijk ook de klant.

Wey & Fields, opgericht door Teun van der Velde, Nathalie de Regt en Johan Pieter Verwey, is een nieuwe speler in de accountancy‑ en administratiesector. “Met onze verschillende achtergronden in accountancy, IT en HR hebben we in 2024 gekeken waar we de meeste impact konden maken en wat we echt leuk vonden om te doen”, vertelt Verwey. “Al snel zagen we dat veel sterke accountants- en administratiekantoren kampen met opvolgingsvraagstukken. Daardoor bleek het samenbrengen van bestaande kantoren toekomstbestendiger dan zelf iets nieuws op te bouwen.”

Geen private equity

Met Wey & Fields bouwen de partners aan een nieuwe standaard in de financiële dienstverlening, met mensen en kwaliteit als uitgangspunt. “De wereld wordt snel complexer en veel kantoren lopen tegen dezelfde uitdagingen aan. Kleine teams hebben niet de middelen of de tijd om IT‑processen en HR degelijk in te richten of alle vaktechnische disciplines in huis te hebben. Door onze ervaring weten we dat dit met meer omvang wel goed is te organiseren”, legt Verwey uit.

De Groep wil de kracht van kantoren behouden en versterken voor klanten, medewerkers en eigenaren. Daarom brengt de organisatie bewust kleinere partijen samen, op basis van een duidelijke strategie. Verwey: “We kiezen bewust niet voor een private equity-aanpak. We kopen zelf, zonder dwingend fonds achter ons, met de mogelijkheid tot participatie door verkopende partijen, en altijd vanuit het perspectief van ondernemers in plaats van investeerders.”

Kantoren die zich aansluiten, gaan volgens Verwey niet op in een anonieme massa. “We hebben er geen behoefte aan ons eigen label overal op te plakken. De kracht van de lokale identiteit vinden we essentieel. Aan de voorkant blijft die herkenbaarheid dus volledig intact. Aan de achterkant biedt Wey & Fields wel de ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld IT, HR en marketing. Zaken waaraan je als kleine ondernemer nauwelijks toekomt, maar die wel nodig zijn om toekomstbestendig te blijven.”

Een gedeelde visie

Mark Kesseler, eigenaar van Kuperus en Partners, heeft zelf ervaren wat aansluiting bij Wey & Fields oplevert. “Als klein kantoor is het lastig om te profiteren van synergievoordelen. Tegelijk moet je als ondernemer alle rollen zelf vervullen, terwijl het werk complexer wordt en goed personeel schaars is. Dat remde onze groei en leidde tot een langdurige klantenstop. De keuze was voor mij snel gemaakt. Met de oprichters had ik een directe klik en een gedeelde visie. Dat was voor mij heel belangrijk.”

Aansluiting betekent overigens niet dat een kantoor alles direct moet veranderen. Verwey: “In de eerste negentig dagen maken we samen een helder plan. We kijken naar knelpunten die zijn blijven liggen en prioriteit verdienen. Vaak gaat het om IT, infrastructuur of huisvesting, maar niet alles hoeft direct te worden opgelost. Met de kennis en ervaring van Van der Velde op het gebied van IT en kwaliteit kunnen we een realistisch traject opstellen waarmee we stap voor stap werken aan verbetering en modernisering.”

Processen sneller en slimmer

Veel kantoren werken al jaren op dezelfde manier, waardoor veranderingen zorgvuldige begeleiding vragen. “We betrekken teams actief erbij, laten zien wat nieuwe systemen opleveren en tonen in demo’s hoe processen sneller en slimmer worden. Zo ervaart iedereen direct het voordeel”, legt De Regt uit. Een concreet voorbeeld is de invoering van een nieuw CRM‑systeem, waardoor alle kantoren werken met dezelfde databron voor klantenbeheer en facturatie. Innovatie staat hoog op de agenda. Toch gaat de Groep niet over één nacht ijs. Verwey: “We implementeren geleidelijk onze eigen AI‑software waarmee bijvoorbeeld administraties automatisch worden gecontroleerd op onvolkomenheden.”

Natuurlijke samenwerking

Het delen van kennis en ervaring bewijst dat de Groep samen meer bereikt dan een individueel kantoor. Collega’s kunnen inhoudelijke thema’s bespreken in vaktechnisch overleg, terwijl kantoordirecteuren in het tweemaandelijkse “Boardroomoverleg” sparren over strategische en operationele kwesties. Kesseler: “Veel directeuren werkten jarenlang alleen en droegen de volledige verantwoordelijkheid. Nu kunnen we uitdagingen samen bespreken en oplossen. Als een kantoor tijdelijk capaciteit mist, kan een ander direct bijspringen. Zo ontstaat er een natuurlijke samenwerking en dat zorgt voor meer continuïteit.”

De samenwerking tussen kantoren wordt steeds beter. Vestigingen weten elkaar sneller te vinden en vullen elkaar inhoudelijk aan. “Zo ontstaat er een krachtig netwerk waarin het ene kantoor zich kan richten op fiscaliteit en een ander op administratieve dienstverlening”, zegt Kesseler. Volgens De Regt heeft dat meer voordelen. “Nieuwe collega’s werven wordt makkelijker als je onderdeel wordt van een team met meerdere specialisten, in plaats van alleen te werken op een klein kantoor. Daarnaast biedt de Groep medewerkers aanzienlijk betere doorgroeimogelijkheden.”

Voor alle drie is helder dat schaalvoordelen een middel zijn om efficiency, kwaliteit, flexibiliteit en continuïteit te verbeteren. Elk kantoor binnen de Wey & Fields Group blijft uniek, met zijn eigen identiteit en kracht, maar samen vormen ze een herkenbare en ondersteunende Groep waar medewerkers goed kunnen werken en waar teams groeien. En daarvan profiteert uiteindelijk ook de klant.

Tekst: Axel Kolthof

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/ om alle artikelen te lezen.