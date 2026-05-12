Tiësto wint in hoger beroep alsnog miljoenenclaim tegen Greenberg Traurig

DJ Tiësto krijgt in hoger beroep alsnog bijna 17 miljoen dollar schadevergoeding van Greenberg Traurig. Volgens het gerechtshof Amsterdam leidde fout fiscaal advies over zijn Amerikaanse belastingpositie tot extra belasting en een boete. De rechtbank wees die belastingschade eerder nog af.

De zaak draait om de fiscale structuur rond Tiësto, artiestennaam van Tijs Verwest, en enkele van zijn vennootschappen. Hij werd jarenlang geadviseerd door fiscalist Frank Butselaar, die destijds verbonden was aan Greenberg Traurig. In 2008 werd geadviseerd om zijn fiscale inwonerschap en ondernemingsstructuur anders in te richten. Tiësto emigreerde fiscaal uit Nederland en er werden onder meer vennootschappen opgezet in de Verenigde Staten, Cyprus en Guernsey. Ook kwam er een trust op Guernsey.

De gedachte achter die structuur was dat Tiësto niet langer in Nederland belastingplichtig zou zijn voor zijn wereldinkomen, maar ook moest voorkomen dat hij als fiscaal inwoner van de Verenigde Staten zou worden aangemerkt. Daarvoor was vooral het aantal dagen dat hij fysiek in de VS verbleef van belang.

Te veel dagen in de VS

In 2012 ging het mis. Tiësto verbleef dat jaar te veel dagen in de Verenigde Staten en werd daardoor voor Amerikaanse belastingdoeleinden als inwoner aangemerkt. Dat had serieuze gevolgen. Als fiscaal inwoner van de VS kon hij daar niet alleen worden belast over Amerikaanse inkomsten, maar ook over zijn wereldinkomen. In dit geval ging het ook om inkomen van de trust en de daaraan verbonden vennootschappen.

Volgens het hof had Greenberg Traurig Tiësto daarover onvoldoende voorgelicht. De fiscalist had niet mogen varen op summiere informatie van een Amerikaans kantoor, maar had de gevolgen van Amerikaans fiscaal inwonerschap deugdelijk moeten laten onderzoeken. Vaststaat dat Tiësto daardoor niet goed geïnformeerd was over de fiscale gevolgen van het overschrijden van de Amerikaanse dagenlimiet.

In 2018 constateerde een ander Amerikaans advocatenkantoor dat de trust naar Amerikaans belastingrecht als grantor trust kwalificeerde en dat Tiësto vanaf 2012 het inkomen van de trust had moeten opnemen in zijn Amerikaanse aangiften voor de inkomstenbelasting. Daarna maakte hij gebruik van een Amerikaanse inkeerregeling. Over de jaren 2016 en 2017 betaalde hij ruim 10,2 miljoen dollar aan extra Amerikaanse inkomstenbelasting. Over 2018 kwam daar ruim 1,2 miljoen dollar bij. Daarnaast betaalde hij een boete van ruim 5,5 miljoen dollar. In totaal gaat het om 16.988.952,70 dollar.

Rechtbank zag claim eerder stranden

De rechtbank Amsterdam stelde in 2024 al vast dat Greenberg Traurig aansprakelijk was voor de beroepsfout. Toch kreeg Tiësto zijn belastingschade toen niet vergoed. De rechtbank vond onvoldoende aannemelijk dat hij, als hij juist was geadviseerd, daadwerkelijk minder dagen in de VS zou hebben verbleven. Ook was volgens de rechtbank niet duidelijk of hij zonder de fout per saldo financieel beter af zou zijn geweest.

Het hof denkt daar anders over. Volgens het hof is aannemelijk dat Tiësto bij goed advies zijn reis- en tourschema anders had ingericht. Hij had dan minder dagen in de VS doorgebracht en zou niet als fiscaal inwoner van de Verenigde Staten zijn aangemerkt. De extra belasting en de boete had hij dan niet hoeven betalen.

Daarbij weegt mee dat de fiscale structuur juist was bedoeld om te voorkomen dat Tiësto ergens over zijn volledige wereldinkomen zou worden belast. Het hof vindt niet aannemelijk dat hij bewust jaarlijks miljoenen dollars aan extra Amerikaanse belasting zou hebben geaccepteerd als hij vooraf goed was gewaarschuwd. Ook acht het hof voldoende aannemelijk dat hij zijn belangrijke optredens in de VS had kunnen blijven doen, zonder de dagenlimiet te overschrijden.

Geen eigen schuld

Greenberg Traurig voerde nog aan dat Tiësto zelf verantwoordelijk was, omdat hij uiteindelijk te veel dagen in de VS verbleef. Dat betoog haalt het niet. Volgens het hof kan het kantoor hem dat niet tegenwerpen, juist omdat hij niet goed was geïnformeerd over de gevolgen van die extra verblijfsdagen.

Ook het argument dat andere adviseurs mogelijk fouten hebben gemaakt, helpt Greenberg Traurig niet. Zelfs als ook anderen aansprakelijk zouden kunnen zijn, blijft het kantoor volgens het hof zelf aansprakelijk tegenover Tiësto. De dj mag dan kiezen wie hij aanspreekt voor de schade.

Het hof veroordeelt Greenberg Traurig daarom tot betaling van drie bedragen: 10.217.269 dollar voor de extra inkomstenbelasting over 2016 en 2017, 1.212.765 dollar voor de belasting over 2018 en 5.558.918,70 dollar voor de betaalde boete. Daar komt wettelijke rente bovenop. Ook moet het kantoor de proceskosten in beide instanties betalen.

Nieuw hoofdstuk in langlopend dossier

AV volgt de zaak al langer. In 2023 werd bekend dat Tiësto Greenberg Traurig en fiscalist Frank B. aansprakelijk stelde. Vorig jaar wees de rechtbank de miljoenenclaim voor belastingschade nog af, waarna Tiësto in hoger beroep ging. Begin dit jaar stonden partijen opnieuw tegenover elkaar bij het hof in Amsterdam.

Met het arrest van 12 mei 2026 krijgt het dossier een stevige wending. De fout in het fiscale advies stond al vast, maar nu legt het hof ook het verband met de bijna 17 miljoen dollar aan extra belasting en boete. Daarmee is de uitspraak vooral een waarschuwing over de rol van de fiscaal coördinerend adviseur: wie een internationale fiscale structuur begeleidt, moet ook scherp blijven op de praktische uitvoering daarvan. Juist daar ging het volgens het hof mis: Tiësto werd onvoldoende geïnformeerd over de Amerikaanse fiscale gevolgen van het overschrijden van de dagenlimiet.

ECLI:NL:GHAMS:2026:1289





