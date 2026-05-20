Hoe scoren accountantskantoren in 1.000 prompts door werkzoekende accountants?

De talentenpool binnen de accountancybranche zoekt niet meer alleen via traditionele zoekmachines naar een baan. Ook ChatGPT en AI-overviews van Google spelen steeds vaker een rol. Van vragen over salaris en werkdruk tot carrièremogelijkheden en vacatures, AI wordt vaker gebruikt als startpunt.

Op basis van 1.000 ‘recruitment’ prompts heeft Search Signals geanalyseerd welke websites het vaakst terugkomen in AI-antwoorden.

De top 10 meest genoemde domeinen in ChatGPT

Een van de opvallendste uitkomsten is dat vooral informatieve en gezaghebbende bronnen worden genoemd. In de top 10 staan onder meer NBA, Accountant.nl, WR.nl en Accountancy Vanmorgen. Daarmee lijkt ChatGPT vooral te leunen op partijen die inhoudelijk sterke antwoorden geven op vragen van kandidaten.

Op basis van 1.000 prompts komt de volgende top 10 naar voren:

Wat hierbij opvalt, is dat vooral opleidings-, vakinhoudelijke en carrièregerichte bronnen goed vertegenwoordigd zijn. Grote accountantskantoren zijn wel zichtbaar, maar domineren niet automatisch het speelveld.

Wat verder opvalt, is dat ChatGPT vooral bronnen noemt die uitleg geven over:

Het vak

Opleidingen

Salaris

Loopbaanmogelijkheden.

De zichtbaarheid ontstaat dus niet alleen via vacaturepagina’s, maar juist via content die kandidaten helpt in hun oriëntatie.

Google AI-Overviews: Reddit en vakmedia domineren

Naast ChatGPT is ook gekeken naar Google AI-Overviews. Daarin valt vooral op dat Google andere typen bronnen gebruikt dan je misschien zou verwachten. Niet alleen officiële branche media worden genoemd, maar ook ervaringsgerichte platforms zoals Reddit.

Op basis van de 1.000 recruitment gerichte prompts kwam deze top 10 naar voren:

Reddit is met 847 vermeldingen het meest genoemde domein. Daarna volgen Accountancyvanmorgen.nl, Accountant.nl, Indeed en NBA. Dat laat zien dat Google niet alleen officiële bronnen gebruikt, maar ook praktijkervaringen, discussies en inhoudelijke uitleg meeneemt in AI-antwoorden.

De zichtbaarheid ligt vooral bij websites die antwoord geven op bredere vragen van kandidaten, zoals:

Hoe word je accountant?

Wat verdient een accountant?

Welke vaardigheden heb je nodig?

Hoe ziet een carrièrepad eruit?

Voor accountantskantoren ligt hier een duidelijke kans. Wie content maakt rondom salaris, opleiding, vakinhoud en loopbaanontwikkeling, vergroot de kans om zichtbaar te zijn in Google AI-Overviews.

De vragen die kandidaten echt stellen

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek zijn de prompts. Zie hieronder een overzicht met 50 prompts, die goed laten zien hoe breed de zoekintentie is:

Kandidaten vragen dus niet alleen naar vacatures, maar ook naar onderwerpen als:

salaris accountant

werkdruk accountancy

hoe word je accountant

is accountancy een goede carrière

welke websites bieden de beste accountancy vacatures in Nederland

wat verdient een accountant partner

hoe lang duurt de opleiding tot accountant

Daarmee wordt duidelijk dat AI-zichtbaarheid niet alleen draait om recruitment content, maar juist om het beantwoorden van onderliggende carrière vraagstukken.

Wat betekent dit voor accountantskantoren?

De recruitmentstrijd in accountancy verschuift. Wie in AI zichtbaar wil zijn, moet niet alleen vacatures plaatsen, maar ook inhoud bouwen rond de vragen die kandidaten al vroeg in hun oriëntatie stellen.

Denk aan content over:

carrièreroutes binnen accountancy

verschillen tussen audit, samenstel en advies

salaris en doorgroeimogelijkheden

werkdruk, cultuur en ontwikkelkansen

uitleg over opleidingen, AA en RA

Juist daar lijken de grootste kansen te liggen om eerder in de kandidaatreis zichtbaar te worden.

