Nep-belastinginspecteur berooft hoogbejaarde vrouw van kluis

Een groep jonge fraudeurs die zich voordeed als medewerkers van de politie, banken en de Belastingdienst heeft in Limburg meerdere hoogbejaarde slachtoffers bestolen. Ouderen werden met een geraffineerde babbeltruc om de tuin geleid.

Een van de slachtoffers was een oudere vrouw uit Panningen. Zij werd telefonisch benaderd door een crimineel. Terwijl ze aan de lijn werd gehouden, verscheen een ongeveer 25-jarige man aan de deur die zich voordeed als belastinginspecteur. Tegen de politie verklaarde hij later: “ Ik kreeg een belletje van tevoren en moest mij voordoen als belastingadviseur. Ik werd gebeld op Snapchat en daar kreeg ik te horen wat er verteld werd tegen die mevrouw, zodat ik hetzelfde tegen haar kon vertellen. De mevrouw deed na een paar minuten open. Ik zei dat ik belastinginspecteur was. Ze vertrouwde mij eerst niet, maar liet mij uiteindelijk toch binnen. Mevrouw was aan de lijn met de jongen die met haar aan het praten was. Ik kreeg de telefoon van mevrouw. Ik hoorde dat hij zei dat er iets moest zijn, een kist of zo.” De man ging er met een kluis vandoor.

Volgens de rechtbank bleef het niet bij diefstal alleen. Toen de vrouw de verdachte probeerde tegen te houden, werd zij hardhandig geduwd. Zij liep daarbij een zwelling op haar achterhoofd en verwondingen aan haar arm op. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte haar “omver heeft gebeukt” om met de buit te kunnen ontsnappen.

18 maanden

De rechter noemt het feit ernstig omdat bewust werd gekozen voor een kwetsbaar, hoogbejaard slachtoffer. Niet alleen de financiële schade speelt daarbij een rol; ook het gevoel van veiligheid van ouderen wordt volgens de rechtbank ernstig aangetast wanneer criminelen misbruik maken van hun vertrouwen. De nep-inspecteur kreeg een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Uit een gelijktijdig behandelde zaak blijkt dat achter de fraude een grotere organisatie schuilging. De hoofdverdachte wierf uitvoerders, stuurde hen tijdens de feiten aan en onderhield contact met de slachtoffers. De rechtbank zag hem als de drijvende kracht achter meerdere diefstallen en pogingen daartoe. Voor die rol kreeg hij een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk opgelegd.

Beeld: ChatGPT