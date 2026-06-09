Finance View Group breidt uit met VDGC Accountants en Belastingadviseurs

Finance View Group (FVG) zet een volgende stap in haar uitbreiding binnen de accountancy- en administratiesector met de aansluiting van VDGC Accountants en Belastingadviseurs uit Zeist.

Door deze uitbreiding versterkt FVG naar eigen zeggen “haar positie als groeiend platform van hoogwaardige regionale advies-, accountancy- en administratiekantoren, gericht op continuïteit, kwaliteit, digitalisering en toekomstbestendige dienstverlening voor ondernemers in het MKB. VDGC Accountants en Belastingadviseurs heeft een sterke regionale positie en staat bekend om haar persoonlijke klantrelaties, vakinhoudelijke kwaliteit en pragmatische aanpak. Binnen FVG behoudt het kantoor zijn lokale kracht en klantgerichtheid en wordt verder geïnvesteerd in technologie, AI-ondersteuning en verdere uitbreiding van de organisatie.”

Volgens Erik Hexspoor, CEO van Finance View Group, past VDGC uitstekend binnen de langetermijnvisie van FVG: “Wij geloven in sterke lokale kantoren met ondernemerschap dicht bij de klant. Door krachten te bundelen kunnen we investeren in innovatie en continuïteit, terwijl de identiteit van het kantoor behouden blijft. VDGC sluit daar uitstekend op aan.”

Ook vanuit VDGC wordt de samenwerking gezien als een logische volgende stap in een snel veranderende markt: “De accountancy en belastingadvies sector automatiseert en consolideert in hoog tempo. Door ons aan te sluiten bij Finance View Group creëren we meer slagkracht voor onze klanten én medewerkers, met behoud van onze cultuur en persoonlijke benadering”, aldus Jan Rijken.

Finance View Group bouwt aan een geïntegreerd platform van advies-, accountancy- en administratiekantoren in Nederland. De groep richt zich op duurzame groei door samenwerking, digitalisering, kennisdeling en innovatie, met specifieke aandacht voor AI en toekomstbestendige financiële dienstverlening.