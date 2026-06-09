VEB schikt met SNS Reaal en KPMG

Voormalige aandeelhouders van SNS Reaal die vóór de nationalisatie van het concern koersverlies hebben geleden, kunnen een vergoeding tegemoetzien. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft daarover een schikking getroffen met SNS Reaal, SNS Bank en KPMG, dat destijds de controlerend accountant van beide vennootschappen was.

Met de regeling komt een einde aan een juridisch dossier dat meer dan twaalf jaar heeft geduurd. Volgens de VEB komen naar verwachting meer dan vijfduizend leden voor een vergoeding in aanmerking.

Minimaal 400 euro

De vergoeding geldt uitsluitend voor voormalige SNS Reaal-aandeelhouders die per saldo koersverlies hebben geleden op hun aandelen en die uiterlijk op 31 december 2025 lid waren geworden van de VEB. Voor leden met een geldige claim bedraagt de uitkering minimaal 400 euro.

Aandeelhouders die kunnen aantonen dat zij meer dan 2.000 euro koersverlies hebben geleden, ontvangen daarnaast een aanvullende vergoeding. De hoogte daarvan hangt af van het aantal geldige claims en de omvang van de geleden verliezen. De VEB verwacht dat deze extra tegemoetkoming tussen de 1.000 en 2.000 euro zal liggen, bovenop het vaste bedrag van 400 euro.

Einde van langlopend dossier

De schikking volgt ruim drie jaar nadat de ondernemingskamer geen bewijs vond voor wanbeleid bij SNS Reaal in de periode voorafgaand aan de nationalisatie. Beleggers hadden gehoopt dat een oordeel over wanbeleid hun positie bij het verhalen van schade zou versterken, maar kregen daarin geen gelijk.

SNS Reaal werd op 1 februari 2013 door de Nederlandse Staat genationaliseerd om een dreigend faillissement en mogelijke gevolgen voor de stabiliteit van het financiële stelsel te voorkomen. Eerder ontvingen voormalige obligatiehouders van SNS Reaal en SNS Bank al een schadeloosstelling van de Staat na juridische procedures waarbij de VEB betrokken was.

“Goed verdedigbaar”

Volgens de beleggersvereniging dekt de nieuwe regeling mogelijk slechts een deel van het geleden koersverlies. Toch adviseert zij haar leden de vergoeding te accepteren. Gezien de complexiteit van de zaak en de lange duur van de procedures noemt de VEB het bereikte resultaat „redelijk en goed verdedigbaar”.

De schikking houdt geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid in door SNS Reaal, SNS Bank of KPMG. Vanaf 1 juli kunnen geregistreerde VEB-leden hun claim indienen.