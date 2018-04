VEB stelt Deloitte aansprakelijk voor Steinhoff-schade

Beleggersvereniging VEB heeft Deloitte Nederland en Deloitte & Touche Zuid-Afrika aansprakelijk gesteld voor de schade die aandeelhouders van het noodlijdende meubelconcern Steinhoff hebben geleden.

De VEB heeft Deloitte Accountants B.V. aansprakelijk gesteld omdat het Nederlandse bedrijf een goedkeurende controleverklaring heeft verstrekt bij de jaarrekening over 2016 van Steinhoff. Bij Deloitte & Touche Zuid-Afrika geldt de aansprakelijkstelling de controleverklaring over 2015. “Mede als gevolg van de misleidende jaarrekeningen voorzien van goedkeurende controleverklaringen van Deloitte hebben beleggers miljarden euro’s schade geleden.”

De VEB koos er begin februari nog voor om Steinhoff en niet Deloitte Nederland voor de rechtbank Amsterdam te dagen vanwege onrechtmatig handelen jegens de aandeelhouders. Steinhoff zelf is van plan om Deloitte te herbenoemen als huisaccountant: dat staat op de agenda voor de aandeelhoudersvergadering op 20 april.

Waarde gehalveerd

De Zuid-Afrikaanse woongigant Steinhoff is statutair in Amsterdam gevestigd. Eind vorig jaar maakte het bedrijf melding van ‘boekhoudkundige onregelmatigheden’, waarna de aandelenkoers kelderde. Door de onduidelijkheden in de boekhouding is de waarde van € 6 miljard aan bezittingen, veelal vastgoed, onzeker geworden. “Inmiddels is ook duidelijk dat het Europees vastgoed van Steinhoff maar de helft waard is van de € 2,2 miljard die Steinhoff eerder in haar jaarrekening over 2016 rapporteerde”, aldus de VEB.

De jaarrekeningen over 2015 en 2016 zijn ingetrokken en worden nu herzien. De Ondernemingskamer stelde in februari dat aanpassing van de jaarrekening over 2016 verplicht is. Dochterbedrijf Poco, mede in handen van een Oostenrijks meubelconcern, is daarin niet op de juiste manier opgevoerd.

Manipulatie al in 2014

Diverse mensen zijn al vertrokken uit de top van het concern. Inmiddels is de AFM een onderzoek gestart naar de handelwijze van Deloitte Nederland, sinds 2016 verantwoordelijk voor de controle van de jaarcijfers. De cijfers over 2017 zijn nog niet gepubliceerd. Inmiddels zou voor ruim € 13 miljard aan beurswaarde in rook zijn opgegaan. En de olievlek breidt zich verder uit: voormalig topman Markus Jooste zou al in 2014 intern hebben gesproken over het manipuleren van cijfers.

Rookgordijn rondom vastgoed

Het meubelbedrijf blijkt jarenlang een rookgordijn te hebben opgetrokken rond de eigen vastgoedbezittingen, meldt het FD ondertussen na onderzoek in de Panama Papers. Via onduidelijke constructies zou met name de werkelijke eigenaar van het Britse vastgoed buiten beeld zijn gebleven. De vennootschap op de Bahama’s waarin de panden zijn ondergebracht, verwisselde enkele jaren geleden in acht dagen drie keer van eigenaar.

Het Europese vastgoed van Steinhoff is ondergebracht bij de in Eindhoven gevestigde BV Hemisphere International Properties. Via een dochter op de Bahama’s is Hemisphere eigenaar is van kantoren en distributiecentra in het Verenigd Koninkrijk. Die dochter had weer banden met het Panamese Mossack Fonseca, de spin in het Panama Papers-web.

Dat het eigenaarschap in korte tijd meermaals wijzigt, kan er volgens kenners op duiden dat transacties en identiteiten buiten het zicht van de toezichthouders kunnen worden gehouden.