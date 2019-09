Kabinet verhoogt budget voor BTW-compensatieregeling SPUK

Het budget van de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK SPORT) wordt verhoogd omdat gemeenten fors meer hebben aangevraagd dan wat beschikbaar was. Dat schrijft minister Bruins van Medische Zorg en Sport aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een analyse die gemaakt is van de aanvragen.

Geen vooraftrek BTW

Gemeenten hadden voorheen onder voorwaarden recht op vooraftrek van de BTW op uitgaven aan sport. In de nieuwe situatie is dit niet meer het geval en worden gemeenten tegemoetgekomen voor dit nadeel via de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK SPORT) en de subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties en Sportmaterialen (BOSA).

Aanvragen gemeenten

De gemeenten hebben een aanvraag in kunnen dienen voor de BTW die aan hen in rekening wordt gebracht bij de nieuwbouw, renovatie en onderhoud van onroerende zaken en voor de BTW die aan hen in rekening is gebracht bij de aankoop van (sport-)materialen, diensten en beheer van sportaccommodaties.

Tekorten onwenselijk

Ook mochten gemeenten onder de post “overige kosten” een aanvraag indienen voor andere kosten die in relatie staan tot de verruiming van de BTW-sportvrijstelling en die niet in de eerdere posten vielen. Gemeenten hebben daar ruim gebruik van gemaakt. In totaal is voor 228 miljoen euro aangevraagd, terwijl het totaal beschikbare budget was vastgesteld op 152 miljoen euro.

Minister Bruins meldt het onwenselijk te vinden voor de sportsector dat er een tekort zou ontstaan. Daarom is besloten het plafond van de SPUK structureel op te hogen met 22 miljoen euro. Door enkele maatregelen die daarnaast ook nog worden genomen wordt het totale plafond van de SPUK SPORT verhoogd van 152 miljoen euro naar 185 miljoen euro.