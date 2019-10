‘Zzp’ers verhogen maar moeilijk hun tarief’

Zzp’ers hadden een goed eerste halfjaar. De uurtarieven stegen gemiddeld met ruim vierenhalf procent. Zelfstandigen in de HR-sector spannen de kroon met een stijging van maar liefst 29 procent.

Opvallend: hoewel er een tekort is aan zzp’ers in de IT, daalt in die groep het uurtarief juist. Dit blijkt uit cijfers van Intelligence Group en Planet Interim aan de hand van dertigduizend transacties.

Volgens directeur Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group zit de stijging vooral in de consultancy en de directie in de HR, dus dat vertekent het beeld van de hele groep. Dat zei hij vanochtend in een uitzending van BNR.

Waasdorp denkt dat zzp’ers meer van de conjunctuur profiteren dan mensen in loondienst. Hij spreekt van een inhaalslag omdat zzp’ers lang op de nullijn hebben gezeten, ondanks een periode van krapte en schaarste op de arbeidsmarkt. “Pas in 2018 veranderde dat.”

Tariefstijgingen

Volgens de directeur vragen zzp’ers moeilijk om loonsverhoging, beter gezegd: ze verhogen hun tarieven niet. “Ze zijn niet gewend om per 1 januari tariefstijgingen door te voeren, ze blijven het tarief van de oude klus rekenen. Daar moeten ze alerter op zijn. Ook zie je dat veel blijft hangen aan de strijkstok van bemiddelaars en payrollbedrijven.”

Zzp’ers in de IT zijn populair, maar toch daalde hun uurtarief. “Zij hebben last van internationale concurrentie”, verklaart Waasdorp. “Iemand uit de Oekraïne doet de klus voor 25 euro per uur.”