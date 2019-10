15 maanden cel geëist voor fraude met loonbelastingen

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een eigenaar van een stichting die verdacht wordt van fraude met aangiftebelastingen. Het OM verwijt de ondernemer gedurende meerdere jaren geen loonbelasting te hebben opgegeven of betaald aan de Belastingdienst. Het fiscale nadeel bedraagt bijna 500.000 euro. Een bedrag dat, zoals uit onderzoek is gebleken, wel is ingehouden van het loon van de werknemers, maar niet is afgedragen aan de Belastingdienst.

60 werknemers in dienst

De strafbare feiten kwamen pas aan het licht toen een oud-werkneemster van de stichting zich bij het UWV meldde om een uitkering aan te vragen. Daar bleek dat de onderneming nooit bij de Belastingdienst had gemeld dat zij zestig werknemers in dienst had.

Verdachte heeft gedurende het onderzoek aangegeven dat door de stichting meer kosten dan omzet werden gemaakt. Ook gaf hij aan de voorkeur te geven aan het betalen van zijn werknemers boven het betalen van belasting. Hiermee deed hij voorkomen in het belang van zijn werknemers te hebben gehandeld.

Ernst van de feiten

Door deze vorm van fraude wordt de samenleving volgens de officier dubbel benadeeld en dat is ernstig. De samenleving loopt immers het ingehouden deel van het brutoloon dat níet is afgedragen mis, terwijl de sociale voorzieningen, waaronder bijvoorbeeld de uitkering van een oud-werkneemster, wél betaald wordt.

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden voor de verdachte en een geldboete van 50.000 euro voor de stichting vindt de officier hier op zijn plaats.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

Bron: OM