Aantal vrouwen in top big four blijft achter

Bij de grote accountantskantoren wil het met de opmars van vrouwen in topfuncties nog niet zo vlotten. De big four blijft steken op maximaal 15% vrouwelijke partners. Bij andere bedrijven op de Amsterdamse Zuidas is meer dan 30% van de partners vrouw, zo bericht het FD.

Het dagblad vroeg zestien bedrijven naar hun diversiteitsbeleid. Advocatenkantoor Kennedy van der Laan blijkt daarin koploper: 42% van de partners is vrouw. Branchegenoten Allen & Overy (35%), Pels Rijcken en Van Doorne (beide 31%) scoren ook hoog. Hoewel alle kantoren diversiteit hoog op de agenda hebben, is gemiddeld nog maar een op de vijf partners (21%) een vrouw. Dat gemiddelde wordt door accountants flink omlaag getrokken: bij Deloitte en KPMG is 13% van de partners een vrouw, PwC en EY komen tot respectievelijk 14% en 15%. Overigens doen niet alle advocatenkantoren het goed. De Brauw Blackstone Westbroek (14%), Clifford Chance (10%) en AKD (7%) scoren ook laag op de diversiteitsmeter. KPMG is een van de slechts twee kantoren in de lijst die een vrouw als bestuursvoorzitter hebben. Stephanie Hottenhuis heeft bij Allen & Overy een collega in Brechje van der Velden.

Onderschatting

Volgens Deloitte-topman Hans Honig moet er nog altijd meer werk worden gemaakt van het doorbreken van het glazen plafond: ‘Er zijn veel initiatieven om te veranderen, maar die zijn niet fundamenteel genoeg. We hebben onderschat hoe moeilijk dit is.’ Wel proberen bedrijven als EY en KPMG met verschillende maatregelen het aantal vrouwen in de top te vergroten. Zo moet bij EY het percentage vrouwelijke benoemingen naar een volgende functielaag groter zijn dan of gelijk zijn aan het percentage vrouwen van de laag daaronder. In elke functielaag moet het percentage vrouwen jaarlijks gelijk blijven of groter worden ten opzichte van het voorgaande jaar. Medewerkers van KPMG worden beloond als zij met succes kandidaten voor vacatures uit het eigen netwerk aandragen. Is de geschikte kandidaat een vrouw, dan valt de beloning ‘significant hoger’ uit.

Oog voor alfamannetjes

Bij veel bedrijven blijkt de onbewuste voorkeur voor mannen nog hardnekkig, zegt bestuursvoorzitter Geert Potjewijd van De Brauw. ‘Door ons systeem van coöptatie en het feit dat mannen onbewust de voorkeur hebben voor iemand met wie het klikt, hebben wij onbewust meer oog voor alfamannetjes en zien wij vrouwelijk talent te vaak over het hoofd.’

