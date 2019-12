Nog geen oordeel hof in belastingfraudezaak Linschoten

Het gerechtshof Amsterdam heeft woensdag bepaald dat het nog niet tot een eindoordeel kan komen in de belastingfraudezaak van ex-staatssecretaris en VVD-prominent Robin Linschoten. Het hof acht het noodzakelijk nadere informatie op te vragen over de financiële positie van de verdachte en zijn vennootschappen ten tijde van de tenlastegelegde periode (2010 tot 2012).

BTW-fraude

De rechter veroordeelde Linschoten in 2017 tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, wegens BTW-fraude. Linschoten ontkende opzettelijk belastingfraude te hebben gepleegd en zei dat te weinig BTW was afgedragen door toedoen van een fout van zijn boekhouder. Het fraudebedrag zou rond een ton liggen.

Hoger beroep aangehouden

De bekende VVD’er ging in hoger beroep tegen die uitspraak. De eis van het Openbaar Ministerie was in hoger beroep gelijk aan de straf die de rechtbank oplegde. Vandaag zou het onderzoek in de zaak gesloten worden en gelijk uitspraak door het gerechtshof worden gedaan. De zaak is nu echter voor onbepaalde tijd aangehouden.