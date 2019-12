Gevangenisstraf geëist wegens faillissements- en belastingfraude

Het OM heeft donderdag in de rechtbank in Zwolle een celstraf van 18 maanden geëist tegen een 57-jarige man uit Arnhem wegens verduistering, faillissementsfraude, belastingfraude en valsheid in geschrifte. Een 52-jarige medeverdachte uit Huissen moet zich verantwoorden voor faillissementsfraude. Tegen hem eiste de officier een taakstraf van 40 uur.

Erfenis kerklid

De hoofdverdachte was lange tijd actief binnen een kerkgemeenschap, meldt het OM. Door een juridisch conflict, waarbij hij de kerk een aanzienlijk bedrag moest terugbetalen, raakte de man in financiële problemen. In 2013 werd hij benoemd tot executeur van de nalatenschap van een vrouw die hij kende via de kerk. Na haar overlijden was hij als executeur bevoegd om over de nalatenschap te beschikken. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de bejaarde erfgenamen, die een aanslag erfbelasting moesten betalen, ontvingen zij geen geld van de verdachte. In plaats daarvan maakte hij volgens het OM 35.000 euro over naar zijn privérekening, waarmee onder andere een Oostenrijkse vennootschap werd aangekocht.

Faillissementsfraude

Behalve verduistering verwijt het OM de man en de medeverdachte ook faillissementsfraude. De hoofdverdachte dreef sinds 2010 een zorgbedrijf. Hij was tot begin 2014 (indirect) bestuurder en had de leiding binnen het bedrijf. Daarna nam de medeverdachte, die in het bezit was van een Oostenrijkse vennootschap, het over. Het bedrijf ging zes weken later, februari 2014, failliet. Het faillissement werd mede aangevraagd door een personeelslid dat geen salaris ontving. Volgens de officier was er van alles mis met het faillissement en de administratie van het failliete bedrijf. De curator miste flinke delen van de administratie en kreeg weinig medewerking van de twee oud-bestuurders. Pas na dreiging met een kort geding werd slechts een deel van de administratie overhandigd. Volgens de officier waren er vijf auto’s aan de failliete boedel onttrokken.

BTW-fraude

De curator van het faillissement constateerde dat enkele facturen uit de administratie ook vragen opriepen. Twee betaalde facturen van ruim 1 miljoen euro werden buiten de aangifte omzetbelasting gehouden om te voorkomen dat er ruim 180.000 euro aan belasting betaald moest worden. Om dit te verhullen liet de hoofdverdachte valse creditfacturen opstellen en in de administratie opnemen. De vriendschap tussen de beide heren overleefde het niet. In 2015 vroeg de medeverdachte samen met de kerk en anderen het persoonlijke faillissement aan van de hoofdverdachte. Dat werd in juni 2015 uitgesproken.

De rechter doet op 23 januari uitspraak.

Bron: OM