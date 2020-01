Samenstellingsdossiers kwijtgeraakt in de cloud: boete en doorhaling voormalige AA

Een inmiddels uitgeschreven AA krijgt er flink van langs bij de Accountantskamer in een door de NBA aangespannen zaak. Door gedurende langere tijd stelselmatig niet mee te werken aan de kwaliteitsbeoordeling van zijn accountantskantoor onttrok hij zich aan het toezicht, nadat er eerder ernstige tekortkomingen waren geconstateerd. Zo raakte hij onder anderen al zijn in de cloud opgeslagen samenstellingsdossiers kwijt. De tuchtrechter legt hem daarom een doorhaling en een geldboete van € 8.000,00 op. De voormalige AA mag zich bovendien gedurende drie jaar niet opnieuw in de registers inschrijven.

Uitspraak: 19-1498 vh AA

Kwaliteitstoetsing: verschillende tekortkomingen

De NBA meldde de AA in 2017 dat zijn kantoor geselecteerd was voor een reguliere kwaliteitstoetsing, die op 16 augustus 2017 ook werd uitgevoerd. De RA die toetste constateerde diverse tekortkomingen in het kwaliteitssysteem van het accountantskantoor. De conclusie was dat het kwaliteitssysteem op belangrijke onderdelen niet voldeed. De AA gaf naar aanleiding daarvan aan dat hij de bevindingen van de toetser deelde, maar dat hij verwachtte zijn kantoor in samenwerking met een andere partij op korte termijn op orde te krijgen. De toetser achtte het mogelijk dat het kantoor in samenwerking met die partij binnen drie maanden alsnog aan de eisen zou voldoen. Daarop werd een overeenkomst inzake voortgezette toetsing (uitgesteld oordeel) gesloten tussen de Raad voor Toezicht van de NBA en het accountantskantoor.

Samenstellingsdossiers kwijt

Bij de voortgezette toetsing eind 2017 bleek dat nog steeds geen jaarrekeningen van de vennootschap over enkele jaren gedeponeerd waren bij de Kamer van Koophandel. Ook was niet altijd sprake van opdrachtbevestigingen en konden geen algemene voorwaarden getoond worden. Verder had het kantoor geen waarnemingsovereenkomst. De AA gaf bovendien aan dat hij sinds 6 november 2017 al zijn samenstellingsdossiers, die opgeslagen waren in de cloud, kwijt was en dat de dossiers niet waren teruggevonden. De AA beschikte niet over een backup van de zoekgeraakte dossiers. Het voorgestelde eindoordeel van de toetser in zijn concept-rapportage was dan ook dat het kwaliteitssysteem op belangrijke onderdelen niet voldeed.

Geen verbeterplan en monitoringvragenlijsten

In 2018 stelde de Raad voor Toezicht van de NBA het eindoordeel vast conform het toetsingsverslag. Het eindoordeel luidde dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing van het accountantskantoor op belangrijke onderdelen niet voldoet. Ook werd de verplichting opgelegd om binnen zes weken na dagtekening van die brief een verbeterplan in te dienen bij de Raad voor Toezicht van de NBA. De AA diende echter ondanks aanmaningen geen verbeterplan in. Ook werden aan het accountantskantoor verzonden monitoringvragenlijsten ondanks herhaalde aanmaningen niet ingevuld. Bij brief van 14 februari 2019 sommeerde het NBA-bestuur de AA om alsnog binnen tien werkdagen een verbeterplan in te dienen en ingevulde monitoringsvragenlijsten in te dienen. Hij werd er daarbij op gewezen dat een tuchtklacht tegen hem zou worden ingediend als hij daaraan geen gevolg zou geven. De AA voldeed daar echter niet aan.

Tuchtklacht NBA

De NBA verweet hem vervolgens bij de Accountantskamer:

Betrokkene heeft, door in strijd met de artikelen 16 en 5 van de Verordening op de Kwaliteitsbeoordelingen (hierna: de Verordening) geen verbeterplan op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen de Nba, gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van professionaliteit en van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid; Betrokkene heeft, door in strijd met artikel 5, tweede lid, van de Verordening de hem toegezonden monitoringsvragenlijsten niet in te vullen, gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van professionaliteit en van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Klachten gegrond

De tuchtrechter verklaart beide klachtonderdelen gegrond. Met betrekking tot de kwaliteitsbeoordelingen spreekt de Accountantskamer uit: ‘Betrokkene heeft het verwijt van klaagster dat hij geen verbeterplan heeft ingediend, niet weersproken. Gelet hierop staat voldoende vast dat betrokkene door dit niet te doen heeft gehandeld in strijd met de in artikel 5, eerste lid, van de Verordening neergelegde verplichting om medewerking te verlenen aan een beoordeling van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Hij heeft zich dan ook niet gehouden aan de voor hem relevante wet- en regelgeving, wat een schending oplevert van het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid als bedoeld in artikel 2, sub d, van de VGBA.

Met betrekking tot de monitoringvragenlijsten spreekt de Accountantskamer uit: ‘Betrokkene heeft het verwijt van klaagster dat hij de monitoringvragenlijsten niet heeft toegezonden aan het bestuur van de Nba niet weersproken. Gelet hierop staat voldoende vast dat betrokkene heeft gehandeld in strijd met de in artikel 5, eerste lid, van de Verordening neergelegde verplichting om medewerking te verlenen aan een beoordeling van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Hij heeft zich dan ook niet gehouden aan de voor hem relevante wet- en regelgeving, wat een schending oplevert van het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid als bedoeld in artikel 2, sub d, van de VGBA.’

Maatregelen

De Accountantskamer acht de maatregel van doorhaling van de inschrijving van de accountant in de registers hier passend en geboden. ‘Tevens wordt hierbij bepaald dat betrokkene gedurende drie jaren niet opnieuw in de registers kan worden ingeschreven. De Accountantskamer kent in dit verband betekenis toe aan het gegeven dat betrokkene, door gedurende langere tijd stelselmatig niet mee te werken aan de uitvoering van de bepalingen die zijn opgesteld met het oog op de kwaliteitsbeoordeling, zich heeft onttrokken aan toezicht. Dat hiervan sprake was klemt te meer nu uit het toetsingsverslag blijkt dat bij [accountantskantoor] sprake was van serieuze tekortkomingen in het kwaliteitssysteem, zoals het niet voldoen aan de wettelijke verplichting tot het deponeren van jaarrekeningen van de vennootschap waarin het kantoor werd gedreven, het niet hebben van een waarnemingsovereenkomst en het zoekraken van dossiers die, zonder dat sprake was van een backup, waren opgeslagen in [D] cloud. Betrokkene heeft hierdoor gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. De Accountantskamer heeft voorts meegewogen dat aan betrokkene reeds meerdere malen de tuchtrechtelijke maatregel van berisping is opgelegd. Voorts is meegewogen dat betrokkene niet ter zitting van de Accountantskamer is verschenen om zijn handelen te verklaren. De omstandigheid dat betrokkene zich vrijwillig heeft laten uitschrijven uit het accountantsregister van de Nba vormt geen aanleiding om de op te leggen maatregel te matigen. Betrokkene heeft hiertoe kennelijk eerst aanleiding gezien na indiening van deze klacht.

De Accountantskamer ziet in de omstandigheid dat betrokkene jarenlang financieel voordeel heeft kunnen genieten door niet te voldoen aan de voor het kwaliteitssysteem van zijn kantoor geldende eisen, aanleiding om hem, gezamenlijk met de hiervoor genoemde maatregel van doorhaling van de inschrijving in de registers, de maatregel van een geldboete van € 8.000,00 op te leggen.’