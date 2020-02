Kamervragen over witwassen naar aanleiding van oproep belastingadviseurs

VVD-Kamerlid Van der Linde wil van de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid weten wat ze vinden van de onvrede die NOB en RB eerder deze week uitspraken over het overheidsbeleid met betrekking tot witwassen.

De overheid schiet tekort in de aanpak van witwassen, vinden NOB en RB. Terwijl zij verplicht melding moeten doen van verdachte transacties, ontbreekt het bij onder anderen de Financial Intelligence Unit (FIU) aan capaciteit om er vervolg aan te geven, meldde Trouw. Jaarlijks wordt voor ongeveer € 16 miljard witgewassen in Nederland. In 2018 kreeg de FIU van banken, accountants en belastingadviseurs zo’n 60.000 meldingen binnen van mogelijk verdachte transacties. Daarvan werden er ruim 15.000 als echt verdacht aangemerkt.

Maar volgens Wim Gohres, die spreekt namens NOB en RB, komen het OM en de FIOD maar zelden in actie vanwege onderbezetting. ‘Dat is frustrerend om te zien. Het komt nu te veel van één kant.’ Dat het kabinet jaarlijks € 10 miljoen extra uittrekt voor de aanpak van witwassen noemt Gohres een schijntje in vergelijking met de kosten die bedrijven maken.

Kamervragen

VVD’er Van der Linde heeft nu Kamervragen gesteld over de kwestie en wil onder anderen van beide ministers weten hoe ze de onvrede van NOB en RB verklaren en of de analyse door hen wordt gedeeld. Van der Linde: ‘Hoe geeft u invulling aan uw uitspraak bij het debat over witwassen op 3 december 2019 dat“Als het zo zijn dat de FIU capaciteit tekort zou komen en dat een bottleneck blijkt te zijn in deze problematiek, […] dan moeten we dat probleem gewoon oplossen.’’? Welke stappen zijn er sindsdien gezet en welke bent u nog voornemens om te zetten?’