Wassenaarse belastingadviseur aangehouden voor faillissements- en belastingfraude

De FIOD heeft maandag een 51-jarige ondernemer uit Wassenaar met een Haagse belastingadviespraktijk aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude.

Belastingadviespraktijk Den Haag

De aangehouden verdachte is bestuurder en aandeelhouder van een vennootschap waarin een belastingadviespraktijk in Den Haag was ondergebracht. Voor die vennootschap is over een aantal jaren onder meer de verschuldigde omzetbelasting niet aangegeven en afgedragen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Faillissementsfraude

Nadat de belastingschuld van de vennootschap was opgelopen tot enkele miljoenen euro’s zijn het klanten- en personeelsbestand overgeheveld naar twee andere vennootschappen. Hierdoor zijn de verhaalsmogelijkheden op de oude vennootschap nihil geworden. Dit levert een vermoeden op van faillissementsfraude.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.