Coronanieuws: ‘Dinsdag nieuwe hulpmaatregelen ondernemers’

Het kabinet presenteert dinsdag nieuwe maatregelen die de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemingen moeten beperken. Dat melden diverse media. Bedrijven zouden ruimere kredietregelingen krijgen en de bijstandsregeling voor ZZP’ers lijkt te worden versoepeld.

Maandag vond overleg plaats tussen ministers Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken) enerzijds en werknemers en werkgevers anderzijds. De Stichting van de Arbeid, het samenwerkingsverband van VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, FNV, CNV en VCP, praat met het kabinet over maatregelen. ‘Het gaat bijvoorbeeld om de versoepeling van de werktijdverkorting en een corona-noodfonds voor inkomenssteun aan flexwerkers en liquiditeit voor bedrijven, zodat lonen doorbetaald kunnen worden.’

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof heeft al laten weten dat het kabinet de goede stappen voor ondernemers zet. Hij pleit wel voor een soepele uitvoering, waarmee hij doelt op controle achteraf in plaats van vooraf. Zo veel mogelijk bestaande regelingen moeten worden benut, aldus Vonhof. ‘Nieuwe regelingen maken kost onnodig tijd. Uniformiteit en snelheid zijn nu van het grootste belang nu het zo hard gaat. Nederland staat er goed voor met de rijksbegroting en gelukkig hebben we – zoals minister Hoekstra ook al zei – diepe zakken door de goed draaiende economie om permanente schade te voorkomen.’

Makkelijker bijstand voor ZZP’er

De werktijdverkorting – die inmiddels door 20.000 bedrijven is aangevraagd – en uitstel van betalingen aan de fiscus zijn goede maatregelen, aldus Vonhof. Daar zou een versoepeling van de bijstandsregeling voor zelfstandigen aan moeten worden toegevoegd, vindt hij. Vonhof denkt verder aan uitstel van lokale belastingen als de OZB of toerismebelasting en regelingen voor payrollers en uitzendkrachten. Volgens ingewijden is de soepeler bijstand voor ZZP’ers inmiddels al afgesproken: zo zou de voorwaarde dat de eigen woning als vermogen geldt, komen te vervallen en zou het inkomen van de partner niet meer worden meegerekend.

Dat zou aansluiten op het pleidooi van de Stichting ZZP Nederland, die maandag een brandbrief heeft gestuurd en het kabinet heeft opgeroepen om getroffen ZZP’ers direct financieel te ondersteunen met een tijdelijke inkomensvoorziening. ZZP Nederland heeft een noodplan gemaakt, waarin gebruik wordt gemaakt van de al bestaande Bbz-regeling. ‘Deze noodregeling mag geen bijstand met vermogenstoets zijn, moet eenvoudig zijn en snel en op dezelfde manier uit te voeren zijn door de gemeenten’, zegt voorzitter Maarten Post. In afwijking van de bestaande regeling wil de belangenbehartiger onder meer dat het geld niet hoeft te worden terugbetaald en dat de uitkering het inkomen niet tot bijstands- maar tot minimumloonniveau aanvult.

Banken richten BMKB-loketten in

Banken zijn bezig met de inrichting van aanvraagloketten voor de verruiming van de BMKB-regeling, laat bankenkoepel NVB maandag weten. ‘Zij bereiden zich voor op grote hoeveelheden aanvragen. De nieuwe BMKB-regeling specifiek voor de coronaproblematiek wordt op dit moment in de systemen en werkprocedures doorgevoerd. Wij begrijpen de zeer moeilijke situatie waarin ondernemers zich bevinden en doen alles wat wij kunnen om zo snel mogelijk ondernemers bij te staan. Daarbij blijft het onverminderd van belang dat iedere aanvraag individueel en gedegen wordt beoordeeld. Wij vragen het begrip dat dit in de aanloopfase nog niet altijd snel kan verlopen. Van dag tot dag wordt de procedure verbeterd.’

Uitbreiding GO-regeling

Banken zijn daarnaast voorstander van uitbreiding van de GO-regeling voor grotere bedrijven en maatregelen voor ZZP’ers die in de problemen komen. Ook zijn banken in gesprek met het ministerie van Financiën en DNB. ‘Wij roepen ondernemers op zo nodig contact op te nemen met hun bank. Banken doen er alles aan vitale functies in het financiële verkeer in stand te houden. Ook banken passen zich aan het overheidsbeleid aan en nemen daarin hun verantwoordelijkheid; daardoor kan de dienstverlening anders zijn dan u gewend bent.’