Jarenlange celstraffen voor internationale BTW-fraude

De rechtbank in Almelo heeft maandag zes verdachten veroordeeld tot celstraffen tot vijf jaar voor hun rol in een grootschalige internationale BTW-carrouselfraude. Ze zijn schuldig bevonden aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De verdachten hadden een schijnhandel opgezet waarbij een aantal BV’s werd gebruikt op naam van katvangers. Zo gingen grote partijen elektronica als Playstations en iPhones rond tussen de BV’s. Daar zaten ook ploffers tussen: die kochten goederen uit het buitenland in, brachten bij verkoop wel BTW in rekening brachten, maar droegen die zelf niet af. De afnemende BV’s – de buffers – vroegen de BTW terug bij de fiscus. Als die vervolgens de BTW bij de verkopende BV’s wilde innen, waren die al geploft. Zo werd een omzet van honderden miljoenen euro’s behaald. In het najaar volgen nog zittingen over het terughalen van het crimineel verdiende geld.

Systeembouwers

Twee verdachten zijn actief geweest als systeembouwers, die bedrijven aanleverden die als ploffer of buffer konden worden gebruikt. Dat zijn een 62-jarige man uit Enschede, die eerder al voor fraude is veroordeeld, en een 50-jarige Nederlander die in Spanje woont. De laatste had volgens de rechter een aansturende rol en is tevens veroordeeld voor het witwassen van € 680.000. Hij heeft al een veroordeling wegens beleggingsfraude op zijn naam staan. Beide systeembouwers moeten een eventueel hoger beroep in de cel afwachten. De Enschedeër is veroordeeld tot 3 jaar en 6 maanden cel, zijn 50-jarige medeplichtige moet nog een jaar langer brommen.

Voorwaardelijke celstraf ex-boekhouder

Een 77-jarige man uit Almelo – voormalig boekhouder – is vrijgesproken van systeembouwen. ‘In het dossier blijkt onvoldoende dat hij deelnam aan de criminele organisatie en wist van de carrouselfraude.’ Hij fungeerde met name als ‘katvanger plus’ voor een aantal BV’s en is schuldig bevonden aan belastingfraude. Hij heeft een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden gekregen, met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uur.

Tweemaal vijf jaar cel

Twee verdachten kregen een celstraf van 5 jaar opgelegd: een van hen is een man van 64 uit De Friese Meren die de twee betalingsplatforms beheerde en volgens de rechter een cruciale rol had. ‘Hij zorgde voor het betalingsverkeer en voorzag de leden van de criminele organisatie van financiële middelen. Het crimineel verkregen geld werd via zijn betalingsplatforms witgewassen. Hij is eerder veroordeeld voor fraude en ook hij mag een eventueel hoger beroep niet in vrijheid afwachten.’ De ander is een 53-jarige Nederlander die eveneens woonachtig is in Spanje. Hij coördineerde de goederen- en facturenstromen binnen de carrousel en maakte zich schuldig aan witwassen. Voor hem geldt ook dat hij tot een eventueel hoger beroep achter de tralies verdwijnt.

Een 44-jarige man uit Aalsmeer is veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden cel. Hij was medeverantwoordelijk voor de goederen- en facturenstromen tussen de verschillende ploffers en buffers en maakte zich schuldig aan witwassen, in zijn geval van € 160.000. Een 48-jarige man uit Boskoop gaat voor 2 jaar het gevang in: hij hield zich bezig met de transacties van ploffers en buffers. Als betalingsplatform fungeerden een bedrijf in Nieuw-Zeeland en (korte tijd) een bedrijf in Liechtenstein. Die kregen kreeg een boete opgelegd van respectievelijk € 670.000 en € 350.000.

