Corona | SRA-barometer: meer vertrouwen in toekomst, minder in overheid

De vijfde coronabarometer van de SRA laat zien het vertrouwen van bedrijven in de overheid en de steunmaatregelen afneemt. Het sentiment over de eigen vooruitzichten is aanzienlijk minder negatief dan aan het begin van de crisis.

Omzetdaling tot 40%

Ruim een kwart van de klanten heeft NOW aangevraagd. De SRA-kantoren schatten de actuele omzetdaling bij klanten gemiddeld in op 20 tot 40%. Voor 10% van de klanten dreigt een faillissement, zo’n 35% vrezen liquiditeitsproblemen. Vooral zwaar geraakt zijn de horeca, gevolgd door de detailhandel en automotive. De bouwbranche kent het minste omzetverlies. Voor de eigen branche – accountantskantoren – wordt een omzetverlies in 2020 t.o.v. 2019 verwacht van 7,8%.

Vertrouwen in overheid daalt

De stemming onder klanten van accountantskantoren zit in de lift. Was in de eerste week nog 73% van de klanten negatief of zeer negatief gestemd, in week 5 van de crisis is dat 52%. Het vertrouwen in de overheid is daarentegen afgenomen van 71 naar 54%. Nog maar 39% steunt het kabinetsbeleid, waar dit 65% was. De meestgebruikte maatregel is uitstel van belasting (40%). NOW en Tozo is door een kwart van de ondernemers aangevraagd.