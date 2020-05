Omzet Countus 3,5% hoger in 2019

Top 30-kantoor Countus Groep heeft vorig jaar een omzetstijging geboekt van 3,5%. De omzet kwam uit op € 47,5 (45,9) miljoen. De omzet per fte is toegenomen met 1,2% tot € 110.400.

Countus is tevreden over de ontwikkelingen in 2019. ‘Omzet en winst zijn gestegen, de financiële positie is robuust, de portefeuille is gegroeid en er is veel geïnvesteerd in talent, integrale dienstverlening en kwaliteit.’ Zowel de totale omzet als de omzet per medewerker is minder sterk toegenomen als in 2019, toen nog plussen van 4,6% (omzet) en 5,2% (omzet per fte) werden genoteerd. De omzetstijging schrijft het bedrijf dan ook vooral toe aan het toegenomen aantal fte’s. Dat groeide van 424 naar 516. De nettowinst groeide naar 4,3% van de omzet.

Hoge buffers

Het eigen (groeps)vermogen nam toe tot ruim € 18 miljoen. De solvabiliteit komt daardoor uit op 73,2%. ‘Er zijn weinig accountantskantoren met zulke hoge buffers in de markt te vinden’ aldus directievoorzitter Bob Seemann. De gezonde positie komt volgens Countus ook tot uitdrukking in de current ratio (vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden), die is gestegen van 2,3 in 2018 tot 3,0 eind 2019. ‘Normaal wordt een current ratio van 1,4 al voldoende gevonden. Deze stevige basis stelt Countus in staat om te kunnen blijven werken aan de groei en ontwikkeling van onze medewerkers en de integraliteit en kwaliteit van onze dienstverlening’, zegt Seemann, ‘en dat is juist nu vanwege de coronacrisis een belangrijke meerwaarde’. ‘Countus kan door haar robuuste financiële positie actief blijven zoeken naar nieuw talent waardoor we nog slagvaardiger uit deze crisis kunnen komen dan we er al in gingen.’

Groei in Agro en Zorg

Het klantenbestand van het bedrijf groeide afgelopen jaar met name in de marktgebieden Agro-business, Agri-business, Leisure en Zorg. ‘Diepe kennis van sectorspecifieke regelgeving en businessmodellen is in die marktsegmenten vooral nu heel belangrijk’, zegt Seemann. De activiteiten met betrekking tot omgevingsvergunningen en bouwbegeleiding zijn verzelfstandigd onder het nieuwe merk De Omgevingsadviseurs. Countus nam vorig jaar de 16e plaats in in de top 30 van accountantskantoren. In januari werd 216 Ceifer overgenomen.

Kerncijfers Countus Groep

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2009 omzet* 47,5 45,9 43,9 43,5 44 47 46 fte 430 421 423 447 466 512 508 omzet fte** 110,4 109,1 103,8 97,3 94,4 91 90

* = x € 1 miljoen

** = x € 1000,-