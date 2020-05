Recidivist Oranjewoud te laat met jaarverslag

Oranjewoud, de beursgenoteerde holding achter bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea Group, is er opnieuw niet in geslaagd zijn jaarverslag op tijd te publiceren. Dat is niet voor het eerst.

Eind deze maand

Oranjewoud is voor 98 procent in handen van de geplaagde Twentse ondernemer Gerard Sanderink. Die ligt al enige tijd onder vuur wegens conflicten bij Centric, een van zijn andere bedrijven. Een woordvoerder van het bedrijf zegt in het Financieele Dagblad dat de vertraging te wijten is aan ‘het coronavirus’. Oranjewoud verwacht eind deze maand alsnog met cijfers te komen. ‘Het streven is’ deze cijfers te voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring.

Gedoe met accountant

Bij de bedrijven van Gerard Sanderink is het al een tijd onrustig. Zo stapten bij zijn IT-bedrijf Centric vorig jaar alle bestuurders op en is hij in juridisch conflict verwikkeld met zijn ex-partner. Ook vertrouwde de ondernemer de jaarcijfers van Centric niet meer. Begin februari vroeg Sanderink accountant EY de al gedeponeerde jaarrekening over 2018 van Centric te corrigeren en opnieuw in te dienen vanwege grote afwijkingen. Er zou dat jaar geen 18 miljoen euro winst zijn gemaakt maar 11 miljoen euro verlies. Het leidde tot een stevige aanvaring met de huisaccountant, die onmiddellijk alle werkzaamheden voor Centric neerlegde. Na een rechtszaak in februari krabbelde het softwarebedrijf terug. De problemen rond Sanderink leidden tot Kamervragen over de toekomstbestendigheid van zowel Centric als Oranjewoud, die beide veel voor de overheid werken. Centric heeft volgens bronnen last van die onrust en zag klanten vertrekken. Bij Oranjewoud zou dit nog niet het geval zijn.

Kans op boete

Bij Oranjewoud lijkt het missen van de deadline bovendien een structureel probleem. Vorig jaar kwam de accountantsverklaring later dan is toegestaan vanwege een onderzoek van de fiscale inlichtingendienst Fiod. Oranjewoud liep ook vertraging op bij zijn goedgekeurde jaarrekeningen over 2014 en 2016. Het te laat publiceren van jaarcijfers kan in theorie een boete opleveren. Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht binnen vier maanden na de sluiting van hun boekjaar met een jaarrekening te komen. De controlerend accountant moet bovendien een verklaring over deze jaarrekening hebben afgegeven. Bedrijven die vaker een deadline missen, lopen een grotere kans op een boete. Tegelijkertijd gaat de AFM coulanter om met deadlines vanwege het coronavirus. Door de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, kunnen veel accountants immers niet meer fysiek in gesprek treden met hun klanten.

